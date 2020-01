Doar că, atunci când părea că totul s-ar fi liniștit în relația dintre Roxana și Alex Turcu de la ”Puterea Dragostei”, o filmare care a intrat în posesia WOWbiz.ro aruncă totul în aer.

Mai exact, Roxana de la ”Puterea Dragostei”, îmbrăcată sumar, are o conversație cât se poate de interesantă, live, cu un tânăr care, cu siguranță, nu este iubitul ei din emisiune, Alex Turcu. Mai exact, cei doi discută, live video, iar în imaginea cu pricina se poate oberva că Roxana poartă doar niște desuuri, e în pat și se mișcă ca o felină, în timp ce bărbatul cu pricina este într-o mașină și e... extrem de agitat.

Zâmbitoare, Roxana de la ”Puterea Dragostei”, pare decisă să îi demontreze tânărului de la celălalt capăt ”al firului” că are niște atuuri fizice de invidiar și, chiar dacă nu renunță la puținele haine pe care le mai are pe ea, gesturile pe care le face sunt mai mult decât elocvente.

Culmea, conversația cu pricina a devenit, deja, publixcă, fimările cu Roxana de la ”Puterea Dragostei” cochetând, în video live, cu un bărbat apărând pe mai multe conturi de socializare dedicate emisiunii.

Alex Turcu, gelos din cale afară pe Roxana de la ”Puterea Dragostei”

Relația dintre Alex Turcu și Roxana de la ”Puterea Dragostei” este una care, de-a lungul ultimelor săptămâni, a avut, mai de fiecare dată, câte un scandal epocal. De altfel, între cei doi s-au consumat și câteva episoare violente, Alex Turcu spărgând ba un geam, ba o ușă, din cauza Roxanei și, la un moment dat, s-a vorbit și despre faptul că ar fi ”articulat-o” și pe concurenta de la ”Puterea Dragostei”.

Roxana de la ”Puterea Dragostei” lămurește motivele pentru care a făcut videochat!

Roxana de la ”Puterea Dragostei”, probabil cea mai controversată concurentă cele două sezoane ale emisiunii, a vorbit, în exclusivitate cu WOWbiz.ro, despre filmulețul cu ea făcând videochat, cu atât mai mult cu cât imaginile cu ea prestând au devenit virale printre fanii emisiunii.

”S-a întâmplat că, în urmă cu câțiva ani, Roxana a făcut o chestie pe care o fac foarte multe fete și... mulți băieți. Au apărut niște poze (cu Roxana, n. red.) mai puțin decente, +18... Eu vreau să vă spun ceva! Măcar dacă făceam bani... Și nu am făcut... Să nu faceți asta, pentru că este o prostie. Nici nu știam ce trebuie să fac... Și vreau să vă mai spunc eva! Să învățați din greșelile voastre și să nu le repetați. Și, mai ales, să aveți grijă ce faceți în prezent, pentru că poate o să vă dăuneze în viitor. Sincer! Nu îmi pare rău cu ceea ce am făcut, ideea e că este bine că am făcut-o, că am făcut o greșeală, ca să pot învăța pe viitor, să nu o mai repet. (...) Asta e, fiecare avem câte ceva în trecut...”, explica Roxana de la ”Puterea Dragostei” în studioul WOWbiz.ro.