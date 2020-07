In articol:

Anunțată ca o colaborare care va ”rupe” lumea manelelor, relația dintre Florin Salam și Florin Pește ”a murit” încă înainte de a începe prorpiu zis, ”Regele Manelelor” fiind supărat din cale afară pe unchiul Denisei Manelista pentru că nu ar fi respectat o parte a înțelegerii sale.

”Florin Pește, ai uitat să vii cum trebuie (face semnul banilor, din mână, n. red.). M-ai pus și pe drumuri aiurea! Nu vrei hituri, Florin Pescălău. Auzi melodia asta cu porumbul, Florin Pește? ”, a transmis, într-un live, Florin Salam.

Doar că, susține Florin Pește, lucrurile nu stau deloc așa, ba chiar, explică el, sunt pe dos. Și, în replica pe care a oferit-o lui Florin Salam, în exclusivitate prin intermediul WOWbiz.ro, Florin ește, încercând să fie elegant, îi explică lui Florin Salam că este tras pe sfoară de cei mai apropiați colaboratori ai săi și că așteaptă scuze publice pentru ieșirile pe car ele-a avut.

”Discuțiile cu Florin Salam au fost foarte serioase dar, din păcate, nu s-au mai concretizat din motive obiective. Mai exact, unul din intermediarul discuțiilor noastre a dorit, după înțelegerea din aceea seară în care ne-am întâlnit, un comision destul de consistent, lucru cu care evident nu am fost de acord. Eu știu că o înțelegere trebuie respectată până la capăt fără comisioane ascunse, în valoare de 4500 de euro... Referitor la ce a spus în seară aceea nu pot comenta. Era și el la o bere alături de prieteni.

Dar pe Florin Salam nu am cum să mă supăr datorită faptului că am colaborat atâția ani și ne-am ajutat reciproc. Problema mare este că el nu are telefon, și nu poți să iei legătură sub nici o formă cu el decât prin intermediari, și, cred, nu știe de fapt situația reală și de ce nu s-a mai concretizat până la urmă contractul. Vreau să mai menționez că nu am nici o datorie financiară la Florin Salam așa cum a dat de înțeles din acea filmare și chiar vreau că el să confirme acest lucru”, n-a spus, în exclusivitate, Florin Pește.

Florin Salam, în război cu maneliștii noii generații

”De când a început Jador să aibă succes, Florin Salam a cam fost deranjat de atitudinea lui. A făcut aluzii peste aluzii cu privire la talentul lui Jador și, la un moment dat, chiar era tensionată situația. Atunci însă a intervenit Culiță Sterp și a fost la Florin Salam la studio și au discutat. Iar unul dintre subiecte a fost chiar Jador, mai ales că Culiță Sterp este amic cu el, iar Florin Salam a fost calmat. De altfel, acum, ironiile lui Florin Salam nu mai sunt neapărat răutăcioase, ci îi atrage atenția doar să nu mai fie arogant. Culiță a reușit să îi împace și, normal, acum este și el, uneori, ironizat de Florin Salam, dar o face prietenește”, ne-a spus un apropiat de-al lui Culiță Sterp.

Mai mult, de curând, Florin Salam, la o mică agapă, s-a apucat de cântat, dar nu înainte de a arunca câteva ”săgeți” pentru maneliștii din generația nouă. ”Edvine, îți cântă fratele tău... 300 de lăutari din ăștia de după Revoluție... Dar tot noi îți răcorim inima... Suntem modești, dar tu știi că cum îți cântăm noi nu îți cântă nimeni, de pe planetă. Și după câteva șprițuri, eu, care nu mai când în România decât câteva luni...”, a fost o parte a dedicației făcute de Florin Salam, ușor incoerent la vorbit, aluziile la prestaţile lui Jador fiind evidente.