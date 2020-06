In articol:

Scandalul dintre Costin Mărculescu și Mara Bănică a fost în atenția presei în octombrie 2014, la puțin timp după ce Mărculescu se însurase cu Ela.a relatat click.ro. ( vezi câți bani câștiga, cu adevărat, Costin Mărculescu

„Pozele nud cu Costin Mărculescu care au circulat pe internet şi aşa-zisele discuţii în care el recunoaştea că adoră să facă sex în grup sunt doar fabulaţii! Cel puţin aşa susţine actorul care s-a hotărât să-i declare război Marei Bănică. Acesta a depus, miercuri, o plângere penală la parchet pentru a i se face dreptate. "Este vorba despre violarea intimităţii. Ea nu avea voie să facă publice fotografii cu mine fără să aibă acordul meu, mai ales că le-a modificat într-un mod grosolan. Se vor ocupa de acum încolo organele de justiţie. Mi-a adus un grav prejudiciu de imagine şi lucrurile nu vor rămâne aşa. Mi-a spart contul de Facebook şi au spus despre mine că sunt homosexual, swinger şi zoofil", a declarat Costin Mărculescu pentru sursa citată.

Scandalul incredibil dintre Costin Mărculescu și Mara Bănică: "Ea a înjurat ca la uşa cortului"

„Prieteni vechi, Mara Bănică şi Costin Mărculescu au ajuns la cuţite imediat după nunta actorului cu Ela din urmă cu trei săptămâni. Atunci, jurnalista s-a supărat că a ajuns înaintea mirilor la Starea Civilă şi a postat pe pagina ei de socializare că actorul şi soţia sa şi-au bătut joc de invitaţi. "Ela şi-a uitat buletinul acasă şi de aceea am întârziat. Putea şi ea să aştepte aşa cum au făcut ceilalţi. Ea a înjurat ca la uşa cortului şi a lăsat buchetul de flori pe jos. Eu am ajutat-o atunci când m-a rugat. Am angajat-o în televiziune, am sprijinit-o să ajungă la diferite emisiuni. Ea, în schimb, cu o zi înainte de nunta cu Ela încerca să mă convingă să nu mă însor. I-am spus că nu mă interesează ce a făcut nevasta mea înainte, putea să aibă şi o mie de amanţi. Eu o iubesc şi merg cu ea mai departe. Ea vorbeşte? A uitat că apare în filme deocheate pe internet când face sex oral?!", a adăugat Costin Mărculescu.

Ulterior, Mărculescu și Bănică s-au împăcat. După decesul actorului, Mara Bănică a fost cea care a vorbit depsre problemele de sănătate ale lui Mărculescu. ”Numerele de contact în caz de ceva grav erau al meu și al lui Pepe. Mi-a spus că dacă se întâmplă ceva cu el, noi să-l înmormântăm”, a povestit Mara Bănică. Tot jurnalista a mărturisit că doctorul i-ar fi spus atunci lui Costin Mărculescu că trebuie să ia toată viața pastile pentru inimă. ”M-au sunat mulți acum ca să mă întrebe dacă Mărculescu s-a sinucis. Nu s-a sinucis, eu cred că a făcut infarct. Era bolnav cu inima. Nu s-a sinucis. Am vorbit cu el în urmă cu câteva zile, am tot vorbit în pandemie, avea planuri... Nu s-a sinucis. Asta le spun tuturor”, a mai spus Mara Bănică.

Scandalul incredibil dintre Costin Mărculescu și Mara Bănică. A fost găsit în cadă

Costin Mărculescu a fost descoperit mort în apartamentul său miercuri noapte, iar vecinii artistului susțin că nu a mai fost văzut de câteva zile, deși el ieșea zilnic să își plimbe câinele. Câinele lui Costin Mărculescu a fost cel care a alarmat locatarii blocului, lătrând puternic de zile bune. Chemați, pompierii au spart ușa locuinței și l-au găsit decedat în cadă Trupul neînsufletit al actorului era în stare avansată de putrefacție. Corpul lui Costin Mărculescu a fost transportat la Institutul de Medicină Legala, în vederea stabilirii cauzei decesului. Prima ipoteza a celor care cerceteaza cauzele mortii lui este infarctul.

Anunțul a fost făcut în emisiunea prezentată de Dan Capatos: „Un vecin mi-a spus că de 3-4 zile nu a mai fost văzut, el era obișnuit să plimbe câinele. S-a spart o țeavă de apă caldă și i-a inundat pe vecini". A fost momentul în care vecinii s-au sesizat, au bătut la ușă, dar au văzut că nimeni nu răspunde. Paznicul blocului în care locuia a povestit că ultima oară când Costin Mărculescu a ieșit să își plimbe câinele, a observat că actorul era schimbat la față și părea că avea o stare de sănătate precară.