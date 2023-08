Scenă cutremurătoare la înmormântarea Alinei! Cine și-a făcut apariția la căpătâiul tinerei ucise de cea mai bună prietenă

In articol:

Încă de la primele ore ale dimineții, oamenii au venit rând pe rând, îmbrăcați în negru, cu doliu în piept și cu coroanele de flori, pentru a-și lua rămas-bun de la Alina Elena, tânăra al cărui trup neînsuflețit a fost găsit sub o bancă dintr-un parc din Mangalia! Un sat întreg o plânge

acum pe fata de 18 ani, care a murit în mâinile celei mai bune prietene ale sale, pe care o cunoștea de la grădiniță!

Alina Elena, tânăra ucisă în Mangalia, va fi condusă astăzi pe ultimul drum. Cine și-a făcut apariția la înmormântarea ei?!

Curtea casei din satul Buda, comuna Oșești, unde a copilărit fata de 18 ani, s-a umplut cu oameni care au venit să o însoțească pe ultimul drum. Cu lacrimi în ochi, cu durere în suflet și cu multe întrebări la care încă nu au răspuns, așa au venit oamenii să-și ia rămas bun de la Alina.

Atmosfera este una de-a dreptul sfâșietoare și nimănui nu-i vine să creadă că astăzi o vor vedea îmbrăcată în rochie de mireasă, însă nu sunt invitați la nunta ei, ci la înmormântare. Scenele sunt cu atât mai dureroase cu cât mai mulți copii au venit să o conducă până la locul de veci, ținând în mâini fotografii cu ea.

Loredana Atănăsoaie a povestit în detaliu cum și-a ucis cea mai bună prietenă

Aflată în arestul polițiștilor, tânăra nici nu a încercat să nege ororile pe care le-a comis, ba chiar, în speranța că va obține o pedeapsă mai ușoară, aceasta a recunoscut tot. Aceasta susține că nu a fost ceva plănuit, ci că totul s-a întâmplat într-un moment în care și-a pierdut cumpătul și nu a mai judecat limpede ceea ce face. A primit zeci de minute cum cea mai bună prietenă a ei din copilărie moare în chinuri inimaginabile și se luptă pentru fiecare gură de aer, după ce a înjunghiat-o fără milă.

În seară zilei de 05.08.2023, am mai avut nişte discuții contradictorii cu Elena legate de plecarea ei acasă, întrucât știam că vrea să plece din hotel. În camera noastră aveam un cuțit de bucătărie pentru a-l folosi la prepararea hranei. Într-un moment de furie, întrucât Elena îmi răspundea evaziv, am început să tremur, am luat cuțitul care era pe un raft şi inițial am ezitat însă după aceea am înjunghiat-o în gât.

Menționez că Elena nu dormea, însă stătea întinsă în pat cu ochii închiși și față către perete. Menționez că eu nu am vrut să o omor, însă am avut un moment în care mi-am pierdut firea și am săvârșit această faptă. După ce am înjunghiat-o Elenei îi curgea sânge din gură şi din rana făcută cu cuțitul horcăia, motiv pentru care am încercat să îi pun mână la gură să nu se audă în celelalte camere. A durat aproximativ o jumătate de oră până a decedat timp în care m-a zgâriat pe mâna și pe gât şi chiar și pe spate”, se arată în declarația criminalei. Mai mult detalii pe subiect AICI .

Fata se află în custodia oamenilor legii și urmează să afle câți ani va petrece în spatele gratiilor, pentru fapta comisă.