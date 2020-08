Scene de groază la Gorj. ”Virusul COVID-19 a explodat în el!”

Spitalele din Gorj sunt într-o situație critică din cauza COVID-19

În județul Gorj a avut loc, dacă ați uitat, primul caz de COVID-19 din România. La 6 luni de la declanșarea isteriei în țară, situația în Gorj este una alarmantă.

Spitalele din județ nu mai fac față cazurilor de COVID-19, anunță medicii. În curând, susțin specialiștii, medicii ar putea fi nevoiți să decidă cine trăiește și cine moare în saloane, din cauza supraaglomerării cu cazuri Covid.

„Nu am absolut niciun loc, chiar nu am unde. Am 144 de pacienți”, spune un medic în reportajul realizat de Digi24.

„În acest moment secția de terapie intensivă e plină, nu mai sunt paturi, încercăm să mai facem câte un loc, să dăm pacienții care sunt în stare mai bună pe secție, să primim pe cine vine mai grav”, explică asistenta Elena Vâlceanu.

Situația devine mai gravă din 5 în 5 minute

„Vin pacienți în stare mai gravă și starea de agravare din cinci în cinci minute poate să devină mai gravă. Au decedat și pacienți la noi, am avut în jur de 10 decese. Trebuie să continuăm și să rezistăm ca să salvăm viețile omenești”, mai declară femeia.

Gorjul are doar două spitale cu terapie intensivă, cel de la Târgu Cărbunești și Spitalul Județean Târgu Jiu. Asta înseamnă doar 20 de paturi de ATI!

Medicii nu mai știu cum să-i salveze pe suferinzii care au nevoie avidă de oxigen. „Nu am absolut niciun loc”, spune un alt medic.

Într-un salon, o pacientă își plânge soțul mort. Toată familia a fost afectată de coronavirus. „Nora, băiatul, eu și soțul. Soțul a decedat pe 1… va fi greu să mă obișnuiesc. Nu credeam că virusul poate să îmi facă așa ceva! Nora și băiatul sunt acasă, doar eu am rămas în spital. Soțul a venit mai bine decât mine, fără febră. Nu știu ce s-a întâmplat, parcă a explodat virusul în el după câteva zile de spitalizare. A fost un om care nu a fost în spital decât o singură dată în viața lui”, spune femeia îndurerată.