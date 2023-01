Schimbare de plan la echipa care îl voia pe Adrian Mutu. Salernitana va continua cu fostul antrenor, demis acum trei zile

In articol:

Salernitana și-a demis antrenorul în urmă cu trei zile, atunci când s-a vehiculat că Adrian Mutu s-ar afla pe lista oficialilor echipei italiene. La nici o săptămână, președintele grupării a anunțat revenirea fostului antrenor.

Salernitana va continua cu fostul antrenor, Davide Nicola

Vezi declarația acestuia!

Salernitana l-a demis pe antrenorul Davide Nicola luni, 16 ianuarie 2023, după parcursul slab al echipei din acest sezon, însă mai ales din pricina eșecului umilitor suferit în ultima etapă, scor 2-8 cu Atalanta. Potrivit digisport.ro, la scurt timp după anunțul plecării lui Nicola, la Salernitana au început discuțiile despre potențialul nou antrenor. Rafael Benitez, Adrian Mutu sau Roberto D'Aversa au fost doar câțiva antrenori care s-ar fi aflat pe lista oficialilor echipei italiene din Serie A, pentru a-l înlocui pe Nicola.

Schimbare de plan la echipa care îl voia pe Adrian Mutu [Sursa foto: Facebook]

Însă, nu a mai fost cazul, întrucât președintele grupării, Danilo Iervolino a declarat că pentru binele clubului, jucătorilor și al tuturor este corect ca fostul antrenor să mai primească o șansă: „M-am gândit că trebuia să schimb proiectul tehnic prin antrenor, o persoană pe care o respect foarte mult. Între timp s-au oferit să antreneze echipa aproximativ 100 de antrenori din toate părțile lumii.

Voiam să luăm o decizie doar după strângerea tuturor informațiilor necesare. Ieri s-a întâmplat ceva unic în fotbal. Mister Nicola a vrut să îmi vorbească şi directorul sportiv mi-a transmis un mesaj pozitiv. L-am ascultat pe Mister, care şi-a exprimat disponibilitatea de a reveni. Mi-a spus lucruri importante despre oraș, despre suporteri şi despre ce poate oferi.

Citeste si: „I-a pus capac la coșciug.” Care este legătura Mariei Constantin cu moartea lui Marcel Toader- kfetele.ro

Citeste si: Ce pact au făcut Armin Nicoară și Georgiana Lobonț! Avem cele mai noi detalii: "Am stabilit să procedăm așa..."- bzi.ro

Cred că dacă nu pierzi pe cineva nu știi cât îți lipsește sau îți va lipsi. M-am gândit mult la cuvintele lui Mister şi pentru binele clubului, jucătorilor şi al tuturor este corect ca el să mai primească o șansă.”, a declarat președintele clubului Salernitana, citează realitateasportivă.net.

Citește și: David Popovici, declarație emoționantă despre părinții lui: „Datorită lor sunt omul care sunt azi”. Vezi ce obiective și-a stabilit campionul mondial la înot pentru următorii cinci ani

În ce condiții poate pleca Adrian Mutu de la Rapid

Adrian Mutu a preluat Rapid în martie 2022, iar în august și-a prelungit contractul până în iunie 2025, scrie sursa menționată anterior. Mutu a adunat 35 de meciuri, dintre care 20 de victorii, 7 remize și 8 înfrângeri.

Citește și: Bogdan Lobonț împlinește 45 de ani: "Câteodată mă bate gândul să mă reapuc de fotbal! Dacă mă pregătesc, aș mai putea juca!"

Victor Angelescu a reamintit pentru Fotbal Club clauza de reziliere pe care Mutu o are în contract, însă nu a dorit să dezvăluie suma stipulată. Astfel, Angelescu a menționat că în cazul în care îi este plătită clauza și își dorește să plece, Adrian Mutu e liber să o facă: „N-am vorbit nimic. Am auzit doar din presă și am fost întrebat, dar nu am avut nicio discuție. Sincer vă spun, nu știu dacă e real sau nu, am aflat și noi din presă.

Nu am avut niciun contact cu clubul de acolo, nu știu să vă zic mai multe, nu cred că se pune problema plecării. Contractul e destul de clar, are clauză de reziliere. Dacă îi plătește cineva clauza și vrea să plece, e liber să o facă.”, au fost cuvintele acestuia.

Surse: digisport.ro, realitateasportivă.net