Schimbare uriașă în viața lui Mihai Bendeac, după ce și-a dat demisia din postul de jurat! Cu ce a ajuns să se ocupe acum, pe lângă actorie. Este prima oară când face asta: "Sunt foarte emoționat"

Mihai Bendeac le-a fost mult timp coleg Deliei și lui Cheloo, dar asta până în toamna anului trecut când, din neant, și-a anunțat demisia dincadrul show-ului de umor.

De atunci a dispărut de la masa juriului și multe au fost speculațiile despre ce se întâmplă cu el în spatele camerelor de filmat.

Mihai Bendeac lucrează la primele sale două filme

Acum, însă, pentru prima dată de când nu mai apare pe sticlă, Mihai Bendeac a vorbit despre viața sa profesională și personală.

De când nu mai face parte din juriul show-ului de umor, Mihai Bendeac spune că traversează o perioadă excepțională din punct de vedere profesional, ceea ce-l face să fie și extrem de emoționat, căci a făcut un pas mare în cariera sa.

Mai exact, actorul poate fi văzut pe scenele teatrelor din România, spune că scrie la a doua sa carte și, cel mai important, deja pregătește și două filme.

Primul s-ar putea lansa chiar anul viitor și îl are în prim-plan, intrând în pielea unui personaj materialist, care ajunge să se căsătorească nu din iubire, ci pentru bani, după ce a căzut în patima jocurilor de noroc.

”Sunt excepțional de bine. Lumea mă poate vedea la teatru și prin toată țara, că merg peste tot. În prezent, pregătesc două filme și o carte. Filmele le fac eu, ca și concept, scenariu. De-a lungul timpului am făcut seriale, scatch-uri, dar filme până acuma nu. De aceea sunt și foarte emoționat. Primul dintre filme e gata ca și scenariu, al doilea e la jumătate. Ar trebui să intre în producție cam într-o lună. Probabil premierea primului film ar putea fi chiar de ziua mea, anul viitor. E un film de epocă, prima parodie românească. Subiectul e unul de actualitate, jocurile de noroc. Joc rolul principal al unui tip care ajunge într-o situație dramatică din punct de vedere financiar și încearcă să se căsătorească cu o fată foarte, foarte urâtă și foarte, foarte rea, dar care e foarte, foarte bogată”, a spus Mihai Bendeac, conform Cancan.

Luând în considerare scenariul propriului film, întrebat dacă în acest fel ar proceda și în viața reală, Mihai Bendeac spune că este exclusă o astfel de situație.

Nu duce lipsă de bani, dar mereu a fost învățat să trăiască cu puțin și să nu pună accentul pe lucrurile materiale. Tocmai de aceea, dacă ar fi să vorbească despre femeia ideală pentru el, cel mai probabil ar trebui să îi semene la acest aspect și, poate, să aibă o calitate pe care o are și mama lui.

Emilia Bendeac fiind pentru el un model de bunătate, iubire, onestitate, respect, o familistă convinsă și o femeie gata să sacrifice totul pentru dreptate și cei dragi ei.

”În viața de zi cu zi sunt de departe cea mai dezinteresată ființă din punct de vedere financiar. Trăiesc cu foarte puțini bani. Așa am fost dintotdeauna și nu vreau să mă schimb. Am cunosc foarte multe fete, care sunt minunate, și ele dezinteresate de partea materială. În România sunt chiar milioane, dar în viața mea nu există. Dar e un subiect despre care evit să discut. Nu am un complex de genul acesta, că mi-aș dori ca ea să semene cu mama mea din punct de vedere caracterial, dar sunt absolut convins că sunt anumite lucruri pe care mi-ar plăcea să le aibă, de exemplu spiritul de sacrificiu al mamei mele”, a mai adăugat actorul.

Schimbare uriașă în viața lui Mihai Bendeac, după ce și-a dat demisia din postul de jurat [Sursa foto: Instagram]