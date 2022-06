"Scoatem o singură piesă pe an împreună" Cleopatra Stratan și Edward Sanda, dezvăluiri din viața de cuplu! Cum e să facă echipă și acasă și pe scenă? | EXCLUSIV

In articol:

Cleopatra Stratan și Edward Sanda, s-au căsătorit anul trecut, în luna august.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda, asortați la evenimentul monden al anului

Cei doi au avut o nuntă de poveste, iar cântăreața a optat pentru o rochie simplă de mireasă, care-i punea silueta perfectă în evidență.

Cleopatra și Edward au fost prezenți la evenimentul monden al anului, alături de alte zeci de vedete. Cei doi se simt foarte bine unul în compania celuilalt, fie în oraș, fie acasă. În exclusivitate, pentru WOWbiz.ro, au vorbit despre ideea de a se asorta și cum se simt printre atâția oameni, într-un asemenea cadru.

"Cleopatra: Ne simțim foarte bine, e foarte multă lume, ceea ce nu era cu adevărat neașteptat, pentru că s-a dat drumul la toate restricțiile, ne reluăm viața normală ca înainte și e normal că s-a dat liber la toți.

Edward: Noi suntem genul de Netflix and chill acasă, clar. Nu prea suntem petrecăreți așa, dar ne place să mergem la petreceri, ce e drept mai rar, dar când venim ne simțim bine, ne distrăm. Ne-am asortat, am respectat tema, încercăm la fiecare eveniment să fim așa în ton, nu știm dacă ne iese de fiecare dată, dar măcar încercăm.", au declarat Cleopatra Stratan și Edward Sanda, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda au amânat vacanța din cauza spectacolelor

Vara se anunță plină de evenimente, iar acest lucru îl pot confirma și Cleopatra Stratan și Edward Sanda. Aceștia au fost nevoiți să amâne vacanța pe care o aveau programată, într-o destinațe de vis, din cauza cererii mari de evenimente.

"Ne-am mutat vacanța din cauza evenimentelor, de fapt din fericire, că avem de cântat prin țară. E bine, pregătim o piesă nouă, pentru că scoatem o singură piesă pe an, împreună, nu separat. Urmează multe surprize. Ea e aproape gata cu albumul ei, al cincilea. E frumos, avem activitate, nu avem timp să ne plictisim. Voiam să mergem în Santorini, în Grecia. Am auzit de la prieteni că acolo ar fi cel mai frumos apus de soare din lume și am zis să avem și noi experiența asta și să ne bucurăm de ea, dar cred că pe la final de vară, așa.", au mărturisit Cleopatra Stratan și Edward Sanda, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda fac echipă acasă și pe scenă

Cu toții se întreabă dacă într-un cuplu este tocmai bine ca ambii parteneri să împartă același job. Cleopatra Stratan și Edward Sanda au spus cum stau lucrurile în cazul lor și cum se înțeleg atunci când sunt nevoiți să împartă scenă, dar și spațiul personal de acasă.

"Edward: E minunat, e foarte bine. Nu simțim că depunem efort sau că e ceva greu, că dacă suntem naturali și ne place, totul decurge frumos.

Cleopatra: Noi suntem de fapt o echipă. Nu jucăm unul împotriva altuia, ci unul pentru altul.", au dezvăluit Cleopatra Stratan și Edward Sanda, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

