In articol:

Filmul Scurtcircuit, productie impresionanta prin care sunt reflectate evenimente in stransa legatura cu incendiul produs la Maternitatea Giulesti din Capitala, va fi difuzat de Kanal D, sambata, 9 mai, de la ora 22:30.

Lungmetrajul, regizat si produs de Catalin Saizescu, are in distributie nume sonore ale filmului romanesc, precum Dorel Visan, Maia Morgenstern, Magda Catone, Claudiu Bleont, si prezinta drama omului simplu prins in mecanismul unui sistem social disfunctional, ce poate ucide.

Pornind de la realitatea cruda a adolescentelor care devin mame, trecand prin suferintele unei familii modeste, care se zbate sa supravietuiasca, si culminand cu tragedia mortii nou-nascutilor, in urma unui lant al slabiciunilor - erori umane, coruptie, disfunctionalitati ale sistemului medical - , filmul isi trece publicul print-un carusel de emotii, facand apel si la constiinta fiecaruia dintre privitori.

Citeste si: Incendiu puternic miercuri seara, pe o șosea din Craiova! Mașina unei tinere șoferițe a luat foc dintr-o dată

Citeste si: Duminica, la Asta-i Romania: Cum va arata turismul in Romania, dupa pandemie, si cat de afectata este industria de turism

Scurtcircuit, un film eveniment, inspirat din fapte reale, la Kanal D

Melania (Maruca Baiasu), o eleva de 15 ani, provenind dintr-o familie modesta, cu tatal somer, ramane insarcinata. Un coleg de clasa, Emi (Manuel Nicolae), este parintele copilului. Mamele minorilor ii despart pe cei doi si hotarasc sa dea spre adoptie copilul ce urmeaza sa vina pe lume. Un functionar gaseste cadrul legal pentru vanzarea bebelusului, iar pe acest traseu, mita e solutia obligatorie. La o zi dupa ce Melania naste, salonul de terapie intensiva unde se afla micutul este mistuit de flacari. Evenimentele care au precedat si urmat tragediei formeaza tabloul complet al dezastrului.

Nu pierdeti "Scurtcircuit", un film eveniment inspirat de fapte reale, despre intamplari dramatice ce au zguduit societatea romaneasca, sambata, 9 mai, de la ora, 22:30, la Kanal D.