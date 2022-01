Se întâmplă la câteva luni de la despărțirea de Alexandra! Sebastian Chitoșcă, ipostază neașteptată, în văzul tuturor: ”Doar amici de-o noapte”

In articol:

Sebastian Chitoșcă a trecut printr-o perioadă extrem de grea pe plan personal. Se pare că mariajul său cu Alexandra nu mergea tocmai bine, însă după șase luni petrecute în jungla din Dominicană, fostul sportiv a avut timp să reflecte asupra greșelilor pe care le-a făcut, iar

când s-a întors acasă, în Germania, la soția lui, a vrut să îndrepte tot. Doar că se pare că a fost mult prea târziu. A urmat o scurtă perioadă plină de incertitudini și tristețe pentru Sebastian Chitoșcă, care nu și-a imaginat niciodată că Alexandra va alege un astfel de mod de a se despărți de el.

Lunile au trecut, iar fostul fotbalist de la FCSB s-a stabilit în România, dar până în momentul de față nu s-a afișat de mână cu nicio domnișoară și nici nu a făcut referire la vreo viitoare iubită. Totuși, ultimele story-uri de pe Instagram le-a dat de gândit fanilor.

Sebastian Chitoșcă a înlocuit-o pe Alexandra?! Cum s-a lăsat filmat în propria mașină: ”Doar amici de-o noapte”

Acesta este foarte activ pe rețelele de socializare și mereu în contact cu fanii care îi urmăresc activitatea de pe Instagram. Aproape că nu trece ziu fără ca acesta să nu posteze ceva, în care fie le arată internauților cum a fost ziua lui, fie inițiază sesiuni de întrebări și răspunsuri.

În urmă cu doar câteva momente, Sebastian Chitoșcă s-a lăsat filmat la volanul bolidului său de lux, în timă ce gesticula și fredona versurile unei melodii de-ale lui Jador, mai exact piesa: „Mon Ami”.

„Doar amici de-o noapte ra-ta-ta-ta-ta

Mai mult nu se poate ra-ta-ta-ta-ta

Cand inima bate ra-ta-ta-ta-ta

Suna-ma ca stau aproape ra-ta-ta-ta”, este refrenul melodiei cântate de Sebastian Chitoșcă pe rețelele de socializare.

Internauții imediat s-au gândit că acesta a început să trească peste despărțirea de Alexandra, cea care i-a fost alături și la bine și la greu și că se gândește deja la o nouă parteneră de viață.

Fosta soție a lui Sebastian Chitoșcă a cerut ordin de protecție împotriva acestuia

După ce s-a întors în Germania, acolo unde era stabilit cu soția lui, Sebastian Chitoșcă a constatat că nimic nu mai este la fel. Alexandra ceruse un ordin de protecție pe numele său, iar dacă o contacta sau se apropia de el risca fie închisoare, fie o amendă de 250 de mii de euro.

„Ea a continuat demersurile pentru a se asigura ca nu o sa mai dea ochii cu mine niciodata. Ii este si rusine sa mai vorbeasca cu mine. Nu a fost doar din cauza ei, au fost influente. Ea nici nu stie limba, a fost dusa acolo de oameni care stiu ce-au de facut. Am primit o foaie ieri, ca am fost inlaturat de la apartament si 6 luni de zile nu am voie nici la 20 de metri sa fiu langa aceasta femeie, daca o sa ma apropii de ea am de facut inchisoare 6 luni sau amenda 250 de mii de euro.

Nu i-am facut absolut nimic. Am vazut ca scrie in declaratie, sunt si cateva minciuni, dar nu sunt cuvintele ei, sunt cuvintele tatalui ei care a fost martor si a spus cand a venit politia ca sunt agresiv verbal”, a povestit în urmă cu ceva timp Sebastian Chitoșcă la Teo Show.

