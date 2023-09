„Se mai întâmplă uneori” Ce a spus Andreea Ibacka despre Cabral, după 12 ani de căsnicie?! Detalii neștiute din relația celor doi, mărturisite abia acum: „În timp se mai degradează”

In articol:

Andreea Ibacka și Cabral formează unul dintre cele mai apreciate și cunoscute cupluri din showbiz-ul românesc. Cu toate acestea, mulți nu cunosc un detaliu important din relația lor, pe care blondina l-a dezvăluit abia acum.

Deși mulți nu s-ar aștepta la asta, iată că se întâmplă în căsnicia lor. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut actrița?

Ce a spus Andreea Ibacka despre Cabral, după 12 ani de cănicie?

Andreea Ibacka și Cabral formează un cuplu de 15 ani, iar în urmă cu 12 au ales să facă marele pas la altar. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și sunt foarte apreciați pentru ceea ce au reușit să transmită. Ei bine, relația celor doi a trecut cu siguranță testul timpului, iar iubirea dintre ei este mai mare de la zi, la zi. Din mariajul lor a rezultat și doi copii, pe care îi iubesc nespus și cu care se laudă de fiecare dată când au ocazia.

Deși povestea lor de dragoste este cunoscută de foarte mulți oameni, puțini știu anumite detalii din căsnicia lor. Iată că în cadrul unui interviu recent, frumoasa actriță a fost mai sinceră ca niciodată și a dezvăluit un detaliu neștiut despre soțul ei. Aceasta a mărturisit că are ajutor de nădejde la treburile casei, precizând chiar că partenerul ei se pricepe mai bine decât ea la călcatul hainelor.

În același timp, nici blondina nu se lasă mai prejos, căci mărturisește cu sinceritate faptul că se pricepe la montarea mobilei, lucru pe care nu foarte multe femei reușesc să îl facă.

„Amândoi suntem destul de organizați. Se mai întâmplă uneori să-i cadă șosetele pe lângă coșul de rufe. Asta cred că e clasică la bărbați. Dar, în general, se pricepe, bagă rufele la spălat, calcă mai bine decât mine. Uite nu se bagă în bucătărie, acolo e treaba mea. Pe de altă parte, eu montez mobilă.”, a mărturisit Andreea Ibacka, pentru unica.ro .

Ce schimbări vor să facă cei doi: „În timp se mai degradează”

În cadrul aceluiași interviu, Andreea Ibacka a vorbit și despre reamenajările casei, care par că au loc tot timpul, așa cum spune chiar ea. Astfel că a precizat faptul că adesea se mai întâmplă să găsească detalii pe care le poate îmbunătăți, căci cu trecerea timpului anumite lucruri se degradează. De data aceasta cei doi fac mici schimbări în ceea ce privește mobilierul de la intrarea în casă, unde vor depozita accesorii, precum căciuli sau fulare.

„Noi reamenajăm continuu, tot timpul mai găsești lucruri pe care le poți îmbunătăți, care, normal, în timp se mai degradează și le mai schimbi. Acum am de ridicat trei comenzi, schimbăm niște dulapuri pentru accesoriile pe care le avem la intrare, căciuli, fulare, mănuși, papucii. Tot timpul există lucruri mai mici sau mai mari pe care le schimbăm. Când am făcut reorganizarea am investit inclusiv în soluții de depozitare și organizare și ne-am acoperit nevoile pe mai mulți ani.”, a mai spus actrița, pentru aceeași sursă menționată mai sus.

