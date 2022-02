"Se termină în curând!" Octavian Jurma a anunțat finalul valului Omicron în România. Când preconizează expertul că va lua sfârșit pandemia

In articol:

Octavian Jurma preconizează un scenariu promițător pentru România, în perioada care urmează. Epidemiologul crede că ne apropiem cu pași repezi de finalul valului Omicron, dat fiind faptul că majoritatea județelor sunt verzi pe harta incidenței oficiale.

Octavian Jurma: "Ne apropiem rapid de mal"

Octavian Jurma a anunțat că valul cinci al pandemiei urmează să se sfârșească în curând. Potrivit rapoartelor, numărul cazurilor din România ar trebui să scadă cu 10.000 săptămâna viitoare. Totuși, specialistul a transmis că oamenii ar trebui să fie în continuare prudenți în ceea ce privește o posibilă infectare: "Dacă ești în val, momentul în care te oprești să tragi aer în piept este când ieși din val, nu în timpul valului, chiar dacă creasta valului a trecut.

După cum se vede, toate județele sunt verzi, deci au o acum evoluție descendentă (doar Brăila are o ușoară creștere a numărului de cazuri în ultimele 7 zile față de cele 7 zile precendente), în ciuda alocării pe județe a peste 20.000 de cazuri în această săptămână. În acest ritm vom coborî cu media sub 10.000 de cazuri pe zi săptămâna viitoare și sub 5.000 de cazuri pe zi în prima parte a lunii martie, deci mai avem cam o lună până ieșim din valul Omicron-BA1. Ne apropiem rapid de mal, dar încă nu e cazul să sărim din barca prudenței în apa plină cu Omicroni.", a explicat Octavian Jurma, pe contul lui de Facebook.

"Nu știm dacă s-a terminat sau nu pandemia, o să aflăm abia la toamnă"

Deși specialiștii se așteaptă ca până la începutul lunii martie numărul cazurilor să scadă considerabil, Octavina Jurma trage un semnal de alarmă în această privință.

Expertul îi îndeamnă pe români să poarte în continuare masca de protecție și să respecte restricțiile impuse de autorități, mai ales în perioada sărbătorilor pascale:

Pe de altă parte, vom ieși din Post exact cam pe când vom ieși din val cu adevărat și atunci vom putea sărbători cu adevărat cu gândul că prin mica noastră jerfă poate am salvat o viață. Sunt gesturi mici care vor cântări greu la judecata de apoi.", a mai scris Octavian Jurma, în mediul online.