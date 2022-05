„Se va vedea soarele și pe strada mea” Viviana Sposub a făcut anunțul în această dimineață! Ce se întâmplă între ea și George Burcea

In articol:

Viviana Sposub și George Burcea formează unul dintre cele mai reușite cupluri la ora actuală. În ciuda gurilor rele care nu credeau în dragostea lor, cei doi au trecut testului timpului cu brio, în prezent având circa un an și jumătate de când formează un cuplu.

În momentul de față, George Burcea încă se află într-o relație dificilă cu fosta sa soție, având în vedere faptul că nu s-a finalizat nici divorțul. Acest lucru se pare că oferă anumite neplăceri Vivianei Sposub, care, încă de când au decis să formeze un cuplu, se află în așteptare din acest punct de vedere.

Citeste si: Decizia luată de George Burcea și Viviana Sposub, după ce s-a aflat de noul ei proiect TV! ”Am tot discutat. Acum o vom face”

Viviana Sposub, neplăcerile de care are parte alături de George Burcea

În cadrul emisiunii „Dimineața cu noi”, Bursucu a tras-o de limbă pe Viviana Sposub, provocând-o să vorbească despre relația cu George Burcea.

Mai exact, Bursucu a rugat-o pe Viviana Sposub să explice care sunt greutățile unei relații, ce se întâmplă între ea și George Burcea. Ea a menționat că divorțul iubitului ei nu s-a terminat încă.

Citeste si: Ce se intampla daca iti dai cu bicarbonat de sodiu pe buze: trucul care te scapa de o problema ce apare foarte des- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Viviana Sposub: „M-ai pus într-o situație... Greutăți cum trăiesc toți. Pune-te în locul meu, Bursucu. A fost o perioadă mai grea, încă mai este. Vin vremuri bine, la un moment dat se va vedea soarele si pe strada mea.”

Bursucu: „Viviana, uita-te la mine, sunt sigur că o să iasă soarele si pe strada ta.”

Viviana Sposub și George Burcea [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Cele mai provocatoare fotografii cu Viviana Sposub, noua prezentatoare a matinalului “Dimineața cu noi” de la Kanal D

Viviana Sposub, despre viața de dinainte să devină celebră

Viviana Sposub are în prezent 25 de ani, însă a ajuns în capitală pe când avea 19 ani. Scopul ei era să-și termine facultatea și să-și facă un rost în București. Tot ce avea cu ea era doar o valiză și multă ambiție.

A apărut pe micile ecrane în emisiunea „Bravo, ai stil”, iar de aici și-a început o frumoasă carieră în televiziune ca prezentatoare TV.

„Cu trenul și cu o singură valiză! Așa am ajuns în București la vârsta de 19 ani pentru a-mi trăi viața de studentă și pentru a-mi construi o carieră. Mi-a fost tare greu la început… Eram singură, într-un cămin din Obor, dar extrem de ambițioasă. Am învățat, am muncit și nu am renunțat la visul meu”, și-a amintit vedeta.