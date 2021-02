Sebastian Chitoșcă de la Survivor România, în lacrimi! De ce a renunțat Faimosul la cariera de fotbalist: „Trăiesc doar pentru fratele meu” EXCLUSIV

In articol:

Sebastian Chitoșcă de la Survivor România 2021 este unul dintre cei mai noi membri ai echipei Faimoșilor. Tânărul are 28 de ani și s-a alăturat echipei roșii împreună cu Ana Porgras, fostă gimanstă.

Sebastian Chitoșcă de la Survivor România, mărturisiri emoționante

De altfel, și el este un fotbalist celebru, care în trecut a jucat pentru Steaua București.

La 18 ani, tânărul a făcut parte din echipa națională și a renunțat la carier sportivă atunci când fratele lui a avut un accident grav și a intrat în comă. Pentru a-și ajuta fratele, fostul jucător de la Steaua București a plecat în Germania, unde s-a angajat într-o vopsitorie auto pentru a-și întreține fratele care avea mare nevoie de îngrijiri medicale și tratamente costisitoare.

Citeste si: Simona Hapciuc de la Survivor România 2021, abandonată de iubit după ce a rămas însărcinată! „A spus că nu știe cu cine am făcut copilul”

„Am venit la Survivor cu o poftă de fi din nou competitiv, pentru că m-am retras din sport de un an de zile. Îmi era dor să fiu din nou competitiv”, a declarat Sebastian Chitoșcă de la Survivor România 2021.

Într-un interviu exclusiv acordat în cadrul emisiunii „Ștafeta mixtă”, fostul fotbalist a vorbit despre felul în care a renunțat la cariera sportivă și a explicat, pe larg, motivul din spatele acestei decizii care i-a schimbat viața.

„Niciodată nu m-am gândit că doar la 26 de ani o să pun stop unei cariere destul de ok. Am fost la diferite cluburi importante unde am și jucat multe meciuri la nivel de liga I. Niciodată nu știi ce probleme pot să apară în familie și pentru mine familia a fost mereu pe primul loc. Mereu am lăsat de la mine pentru familie. Trecând printr-o cumpănă foarte grea cu fratele meu, am decis că este momentul să mă retrag din sport pentru a fi alături de el. Fiind o problemă destul de gravă, între viață și moarte, e mai important să câștigi viața fratelui tău decât să câștigi meciuri sau faimă”, a declarat Sebastian Chitoșcă de la Survivor România, înainte de a pleca în Republica Dominicană.

Citeste si: Bill Gates anunță două dezastre mondiale- bzi.ro

Fratele lui Sebastian Chitoșcă de la Survivor România, la un pas de moarte

Fratele lui Sebastian Chitoșcă a fost la un pas de moarte după o altercație la o terasă, iar viața întregii familii s-a schimba din acel moment. Din fericire, tratamentele și recuperarea au funcționat, căci starea tânărului este mula mai bună decât anticipau medicii. După nefericitul incident, specialiștii spuneau că fratele lui Sebastian de la Faimoși nu avea mari șanse de supraviețuire.

Citeste si: Elena Marin, supărată pe colegii săi de la Survivor România! Concurenta din echipa Faimoșilor își acuză colegii că îi fură mâncarea

Citeste si: Cine este misteriosul iubit al Alexandrei Stan și ce face el în Republica Dominicană? Dovada că la Survivor România 2021, iubirea nu are granițe! EXCLUSIV

„Spre binele nostru, în proporție de 90 la sută fratele meu este foarte bine. Avea 1 la sută șase să trăiască sau să rămână legumă. Dumnezeu a fost cu el, cu noi. Acum este stabil, merge pe picioarele lui, vorbește.

Fratele meu este stabilit în Germania de peste șapte ani. În concendiul de acum un an și jumătate a venit în România, a fost la o terasă cuniște prieteni și acolo se ivise un scandal. Fratele meu tot timpul a fost un gen de om căruia nu i-a plăcut să vadă oamenii că se ceartă, a auzit de la ce a plecat discuția, de la o notă de plată și s-a oferit să dea el banii. Le-a dat banii și nota era mai mică decât suma pe care a dat-o el și aștepta restul, diferența era destul de mare. Oamenii fiind sub influența alcoolului nu a vrut să mai dea banii înapoi, fratele meu s-a iritat și a spus câteva cuvinte, iar când s-a întors a primit un pumn în zona urechii, a căzut cu capul de terasă și acolo a rămas”, a povestit Sebastian Chitoșcă.

Sebastian Chitoșcă de la Survivor România

Fratele lui Sebastian Chitoșcă a avut parte de toată suținerea din partea fotbalistului, care s-a înscris la Survivor România pentru el.

„Sunt clipe foarte grele de o perioadă de o lună jumate, când eu am stat lângă patul lui de spital. Nu mi-am imaginat niciodată că îl văd plecând bine de acasă și la trei ore să fie aproape mort, era în comă de gradul IV. Pentru el aș vrea să fac asta, pentru că am ernunțat la viața meu pentru el și trăiesc doar pentru el acum”, a declarat Sebastian Chitoșcă de la Survivor România 2021, printre lacrimi.