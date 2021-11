Sebastian Chitoșcă, interesat de o fostă concurentă de la Puterea dragostei! Ce propunere i-a făcut

In articol:

Sebastian Chitoșcă se află în aceste momente în drum spre Germania. Fostul fotbalist a făcut un live pe pagina sa de Instagram, în timp ce se afla în mașină cu doi prieteni. Sportivul se duce să își viziteze părinții în Germania, motiv pentru care a profitat ce acest moment pentru a discuta cu urmăritorii lui.

El le-a transmis că astăzi, 8 noiembrie 2021, își sărbătorește ziua de nume, de Sfinții Mihail și Gavril.

După ce le-a dezvăluit urmăritorilor săi că îl cheamă și Gabriel, urările au început să curgă în secțiunea de comentarii a live-ului. El a lansat o invitație pentru ca o persoană să intre în același live. Invitația a fost îndreptată la adresa Andreei, fosta concurentă din sezonul trei al emisiunii Puterea dragostei. Tânăra a format un cuplu cu Cristian Marinescu, iar recent a trecut printr-o despărțire de Ștefan Manolache.

„Cine vrea să intre în direct cu mine? Fii atentă, Andreealalala, dacă ești șmecheră, intri cu mine acum în direct. Mai ești aici? Dacă mai ești aici, scrie ceva în chat. Nu știu ce faci, Andreea, unde ești...”, a anunțat Sebastian Chitoșcă, într-un live pe Instagram.

Fosta cocnurentă de la Puterea dragostei nu i-a răspuns fostului fotbalist la invitație.

Se pare că cei doi se urmăresc pe rețelele de socializare, iar fanii se înreabă dacă între ei este mai mult decât o prietenie.

Sebastian Chitoșcă, despre despărțirea de soția lui, Alexandra

După ce s-a întors din Republica Dominicană, Sebastian Chitoșcă și soția lui, Alexandra, s-au despărțit. Invitat în platoul emisiunii Teo Show, tânărul a vorbit despre ultima întâlnire cu femeia alături de care a fost șapte ani de zile.

„Tin minte absolut orice am facut in acesti ani, mai ales in luna mai, dar in ultima parte se vedea ca nu suntem bine ca am spus: sa indrept anumite lucruri. În ultimii doi ani jumate de relatie, dupa ce s-a intamplat cu fratele meu, mi-am gasit refugiul in gaming, în jocuri, si petreceam foarte mult timp la calculator. Au trecut luni fara sa-mi dau seama, ma lasasem de fotbal, pasiunea mea cea mai mare, fratele meu chiar daca a trait, pentru mine murise, pentru ca

nu mai e acelasi om. Nu mi-am gasit refugiul langa ea, mi-am gasit refugiul in alte lucruri. Asta am realizat asta cat am stat in jungla si cand am ajuns acasa i-am spus...” Citește mai multe AICI.