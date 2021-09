Alexandra, soția lui Sebastian Chitoșcă, a cerut ordin de protecție împotriva lui pentru 6 luni: „Daca ma apropii fac inchisoare 6 luni sau amenda 250 de mii de euro”

In articol:

Sebastian Chitoșcă traversează una dintre cele mai grele perioade din viața sa.

Deși după ce s-a întors de la Survivor România 2021, acesta povestea că unul dintre planurile sale sunt să facă un copil cu Alexandra, cea cu care s-a căsătorit în urmă cu șapte ani, dar iată că lucrurile au luat o cu totul altă întorsătură față de ceea ce spera el să se întâmple.

Pe rețelele de socializare, acesta anunțase că trece printr-un moment de cumpănă, ceva ce nu credea că se va întâmpla vreodată. Acesta suferea enorm, iar internauții au bănuit că este vorba despre despărțirea de soția lui.

Căsnicia lui s-a sfârșit la scurt timp după ce a revenit din junglă și deși a încercat cu disperare să-și salveze relația, totul a fost în zadar. Alexandra a decis să se departă de el, însă modul în care a făcut acest lucru l-a lăsat cu gura căscată pe fostul Faimos. Acesta a povestit cu lux de amănunte cum s-a desfășurat ultima perioadă a relației sale.

Iată toate detaliile chiar de la Sebastian Chitoșcă!

Sebastian Chitoșcă a încercat să-și salveze căsnicia, după ce s-a întors de la Survivor România

Fostul Faimos a realizat în jungla din Republica Dominicană cât de mult a greșit în ultimii doi ani și jumătate din căsnicia sa și s-a decis ca atunci când revine acasă să se schimbe drastic. S-a ținut de cuvânt și a devenit soțul perfect, care avea grijă să facă ordine și să fie mult mai atent la cea de lângă el.

Doar că a fost prea târziu.

„Tin minte absolut orice am facut in acesti ani, mai ales in luna mai, dar in ultima parte se vedea ca nu suntem bine ca am spus: sa indrept anumite lucruri. În ultimii doi ani jumate de relatie, dupa ce s-a intamplat cu fratele meu, mi-am gasit refugiul in gaming, în jocuri, si petreceam foarte mult timp la calculator. Au trecut luni fara sa-mi dau seama, ma lasasem de fotbal, pasiunea mea cea mai mare, fratele meu chiar daca a trait, pentru mine murise, pentru ca nu mai e acelasi om. Nu mi-am gasit refugiul langa ea, mi-am gasit refugiul in alte lucruri. Asta am realizat asta cat am stat in jungla si cand am ajuns acasa i-am spus.

I-am spus tot ce am avut de spus, mi-a spus ca se bucura ca am realizat. Pe zi ce trecea faceam lucruri pe care nu le-am facut niciodata, faceam curat, nu mai stateam la calculator, mai ales in prima luna n-am deschis calculatorul, dar o simteam rece. Nu stiu ce s-a intamplat. Nu-mi convenea si imi puneam tot felul de intrebari. Si mi-a spus: „Tu m-ai obisnuit asa. Dar inainte cand iti spuneam: Sebi ma pierzi, ma neglijezi si plangeam, nu ma luai in seama”, a dezvăluit Sebastian Chitoșcă la Teo Show.

Sebastian Chitoșcă: „ A fost ultima oara cand am vazut-o”

Sebastian Chitoșcă și Alexandra s-au stabilit în urmă cu mai mulți ani în Germania, unde tânăra are un loc de muncă și au o casă închiriată, unde duceau o viață decentă. Fostul Faimos a revenit în România pentru câteva proiecte televizate și pentru câteva programări la dentist. Când s-a întors înapoi în Germania nimic nu a mai fost la fel! După ce acesta i-a trimis un colaj foto cu ei doi și s-a rugat în repetate rânduri să-l ierte, Alexandra i-a trimis un mesaj extrem de lung în care i-a reproșat tot ce a făcut el rău în cei 7 ani din relație și i-a sugerat ca pentru o perioadă să stea separați.

Pentru că tânără nu-i lăsase cheile de la casa unde locuiau cu chirie, el a fost nevoit să sune la poliție și să anunțe că va sparge butucul și că o va înlocui cu alta, iar de aici lucrurile au scăpat de sub control.

„Am zis ca eu am muncit acolo si e si casa mea. Am chemat un domn care a spart butucul, l-a schimbat si am intrat in casă. Înainte de asta, eu am sunat la politie sa informez ca eu fac asta si m-a intrebat motivul pentru ac sotia nu mi-a lasat cheie si a plecat de acasa. Eu i-am spus tatălui ei, care i-a spus ei si ea s-a dus la politie să spuna ca ea, de fapt, nu e disparuta. Si au intrebat-o de ce a plecat de acasa si ea a spus ca a luat o decizie si că i-a fost frica de reactia mea si ca a plecat la mama ei.

Politia de acolo (n.r. din Germania) e foarte stricta, nu sta la discutii. Pentru ca a spus ca ii este frica de reactia mea mi-au dat ordin de restrictie 10 zile fata de ea. Atunci a fost ultima oara cand am vazut-o. I-am dat cheile si i-am spus, plangand: „Băi, Alexandra, nu-mi vine să cred că tu ești cu tatal tau vitreg langa tine, tu esti cu niste oameni care te invata niste chestii sa le faci, cand noi n-am avut ce pune pe masa, oamenii astia nu erau absolut nicaieri, doar eu si cu tine am trait chestiile astea”. Ea cand a auzit chestiile astea a inceout sa planga. A vrut sa se dea jos din masina si n-a lasat-o tatal ei. Eu puteam sa ma duc la politie si sa spun ca nu sunt agresiv, am terorizat o cu iubire, cu mesaje, cu chestii”, a mai spus Sebastian Chitoșcă.

În cele din urmă, fostul fotbalist de la FCSB a acceptat despărțirea și nu regertă cei 7 ani de relație, mai ales că Alexandra nu i-a călcat strâmb niciodată, iar pentru acest lucru o apreciază incredibil de mult. De cinci zile deja, Sebastian Chitoșcă nu i-a mai dat mesaje soției sale, ci așteaptă momentul în acre vor divorța.

„Am zis ca eu nu ma duc sa ma tiganesc prin tribunale in Germania. Imi face si mie un bine ca nu mai stau langa o femeie care nu mai simte nimic pentru mine. E de apreciat ca nu m-a inselat 7 ani de zile. Nu m-am putut abtine sa nu-i mai dau mesaje, le citea si inchidea telefonul si de 5 zile n-am mai scris absolut nimic. M-am obisnuit cu ideea.Prietenii mi-au spus ca poate fi mai bine pentru amandoi”, a mai continuat fostul concurent de la Survivor România la Teo show.

Sebastian Chitoșcă nu se poate apropia de soția lui nici la 20 de metri, altfel riscă închisoarea

Se pare că „suprizele” s-au ținut lanț. În urmă cu puțin timp, acesta a primit un ordin de restricție care îi interzice să se apropie de Alexandra la nici 20 de metri pentru jumătate de an. Daca va încălca acest document oficial, riscă să stea în spatele gratiilor pentru 6 luni sau va trebui să plătească o amendă usturătoare în valoare de 250 de mii de euro.

Fostul concurent de la Survivor România spune că acest document a fost obținut prin minciuni, căci el nu a fost niciodată agresiv cu soția sa și este convins că nu Alexandra a cerut acest ordin. Tot ce mai vrea acum Sebastian Chitoșcă este să-și recupereze obiectele personale din casa în care a locuit alături de partenera sa de viață.

„Ea a continuat demersurile pentru a se asigura ca nu o sa mai dea ochii cu mine niciodata. Ii este si rusine sa mai vorbeasca cu mine. Nu a fost doar din cauza ei, au fost influente. Ea nici nu stie limba, a fost dusa acolo de oameni care stiu ce-au de facut. Am primit o foaie ieri, ca am fost inlaturat de la apartament si 6 luni de zile nu am voie nici la 20 de metri sa fiu langa aceasta femeie, daca o sa ma apropii de ea am de facut inchisoare 6 luni sau amenda 250 de mii de euro.

Nu i-am facut absolut nimic. Am vazut ca scrie in declaratie, sunt si cateva minciuni, dar nu sunt cuvintele ei, sunt cuvintele tatalui ei care a fost martor si a spus cand a venit politia ca sunt agresiv verbal. Acolo e simplu, nu se accepta. N-am nicio problema ca a facut chestia asta. Eu l-am sunat pe tatal ei si i-am spus ca femeia asta n-o sa mai dea ochii cu mine pentru ca eu nu-mi doresc. Am si plecat din Germania ca sa nu mai fiu in stresul ala. M-am detasat si sunt in Romania de atatea zile. Eu ma asteptam sa se linisteasca ea si sa lamureasca cu tatal meu, nici macar cu mine, pentru că nu-mi mai doresc.

Obiectele mele persoanel sunt in aceasta casa. Eu am fost intrebat de politie atunci daca vreau sa iau ceva din casa si am zis ca nu vreau absolut nimic, nu-mi mai statea gandul la nimic. Dupa ce am ajuns acasa am sunat la politie si am spus ca am nevoie de casa si m-au sunat inapoi si mi-au zis ca nu pot sa merg sa le iau pentru ca sotia mea nu este de acord”, a povestit bulversat Sebastian Chitoșcă.

Acesta a dezvăluit că i-a dat o palmă la începutul relației, în urmă cu mai mulți ani. El și-a dat seama de greșeala pe care a făcut-o și a fost iertat de Alexandra și nu a mai repetat niciodată acel gest.

„Da, am lovit-o. Eram la inceput de relatie si erau gelozii pentru ca la inceput mai imi scria si mie lumea, discutii, dar niciodata sa o insel. Da, cand am fost tanar i-am dat o palma. S-au iertat si lucrurile alea”, a mai explicat fostul Faimos.