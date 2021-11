Sebastian Chitoșcă, reacție neașteptată după ce Alexandra a dat de înțeles că încă îl mai iubește: „Fraiero...”

In articol:

Sebastian și Alexandra Chitoșcă s-au despărțit după o relație care a durat mai bine de 7 ani de zile. Fostul fotbalist și soția lui au trecut prin diferite probleme după întoarcerea lui din Republica Dominicană. Cei doi locuiau împreună în Germania, iar tânăra a emis un ordin de restricție la adresa soțului ei, motiv pentru care nu are voie nici măcar să se apropie de ea.

Pe pagina ei de Instagram, Alexandra a postat recent o imagine cu un mesaj cu subînțeles legat de sentimentele pe care încă i le poartă soțului ei. „Este ok dacă inima ta are nevoie de mai mult timp ca să accepte ceea ce mintea ta știe deja. Doar să nu fie pentru totdeauna”, se arată în postarea Alexandrei.

Citeste si: Ce sfat prețios a primit Alexandra, la scurt timp după despărțirea de Sebastian Chitoșcă: ”Sper să-ți găsești pe cineva pentru sufletul tău”

Ulterior, Sebastian Chitoșcă a postat și el un mesaj care i-a dus pe fani cu gândul la Alexandra. Aflat alături de Jador, fostul fotbalist a postat un videoclip, iar pe fundal a lăsat piesa cântată de artist cu Theo Rose și Bogdan de la Ploiești, numită „Fraiere”.

Citeste si: Benone Sinulescu și-a făcut testamentul încă din... Iată cine va moșteni întreaga avere: "Avem familii mari"- bzi.ro

„Fraiero, fraiero, fraiero/ Acum bei sa uiti de mine/ Fraiero, fraiero, fraiero/ Am crezut in tine, dar in fine”, sunt versurile piesei pe care Sebi Chitoșcă a distribuit-o pe pagina lui de Instagram.

Melodia postată de Sebastian Chitoșcă la Instastory [Sursa foto: Instagram]

Sebastian Chitoșcă, dezvăluiri dureroase despre despărțirea de soția lui

După ce s-a întors din Republica Dominicană, Sebastian Chitoșcă și soția lui, Alexandra, s-au despărțit.

Invitat în platoul emisiunii Teo Show, tânărul a vorbit despre ultima întâlnire cu femeia alături de care a fost șapte ani de zile.

„Tin minte absolut orice am facut in acesti ani, mai ales in luna mai, dar in ultima parte se vedea ca nu suntem bine ca am spus: sa indrept anumite lucruri. În ultimii doi ani jumate de relatie, dupa ce s-a intamplat cu fratele meu, mi-am gasit refugiul in gaming, în jocuri, si petreceam foarte mult timp la calculator. Au trecut luni fara sa-mi dau seama, ma lasasem de fotbal, pasiunea mea cea mai mare, fratele meu chiar daca a trait, pentru mine murise, pentru ca

nu mai e acelasi om. Nu mi-am gasit refugiul langa ea, mi-am gasit refugiul in alte lucruri. Asta am realizat asta cat am stat in jungla si cand am ajuns acasa i-am spus...” Citește mai multe AICI.