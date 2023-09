Sebastian Colțescu, pus la zid de Adrian Porumboiu: „Mămăligă de arbitru” / „Patronul i-a dat o mașină” / „Penalty-ul trebuia repetat”

In articol:

Decizia lui Sebastian Colțescu de a dicta lovitură de la punctul cu var a fost cea care a decis soarta partidei de duminică seara, 17 septembrie, dintre Farul Constanța și FCSB, încheiată 0-1, grație reușitei lui Darius Olaru, care a transformat la penalty.

Cea mai apriga reacție împotriva centralului Sebastian Colțescu a venit din partea lui Adrian Porumboiu, fostul mare arbitru și fost patron al clubului FC Vaslui.

Adrian Porumboiu: „Nu e nici urmă de penalty”

„N-ai ce să explici. E jenant. Nu ai cum să dai penalty la faza aia. N-ai niciun element. Era plasat bine. La Colţescu, evoluţiile astea sunt precum un deja-vu. A mers bine 4-5 ani, dar, când are ceva în cap, o duce la sfârşit.

Nu ai cum să dai penalty la faza aceea. Mi-e greu de explicat. Şi vă rog: nu e niciun penalty uşor, nici măcar urmă. 11 metri e 11 metri, când sunt îndeplinite condiţiile regulamentare.

Mă rog, se putea împiedica dar nici măcar. A fost o adiere de atingere. N-ai niciun element să acorzi 11 metri.

Nu greşiţi. Şi eu am susţinut că a fost cel mai constant. Doi-trei ani a avut nişte evoluţii care îl indicau ca fiind numărul unul dintre arbitrii români. Dar el venea din spate cu o istorie întunecată rău de tot.

Nu mai are rost să vă reamintesc ce striga patronul unei echipe, de la lojă: `Colţescule, Colţescule`. Altu, ce maşină i-a dat. A comis-o. Orice am spune noi, că a fost uşor, că a fost atingere, nu ai cum.

Nu poate să cadă jucătorul, Şut. Cade dinainte. Era dezechilibrat, dar nu de la atingere sau de lovirea lui Băluţă. Era deja pe jos.” a declarat Adrian Porumboiu.

„Mămăligă de arbitru”

„El, din camera VAR, când vedea reluările, Bîrsan, care e arbitru FIFA, îi spunea foarte clar să se ducă să vadă reluarea. Dacă eşti arbitru, dar dacă eşti mămăligă de arbitru şi faci nişte hore, nişte sârbe...

De ce ai VAR? Procedura îţi spune să te duci, pentru conştiinţa ta. Dacă te-ai păcălit? Dacă ai instrument, de ce nu te duci? Colţescu a prins-o p-asta şi pe alta nu o mai prindea poate.” a mai spus fostul patron de la FC Vaslui.

Farul Constanța - FCSB 0-1 [Sursa foto: Instagram FCSB]

Adrian Porumboiu consideră că penalty-ul trebuia repetat

(n.r.- dacă trebuia repetat penalty-ul pentru că jucătorii erau în careu) Am spus, numai ăia de pe plajă nu erau în careu. Trebuiau aşteptaţi şi ăia. Nu ai cum. Eu dacă vă spun dinainte... Noi n-am câştigat niciun meci la Vaslui, cu el. Are din astea. Înainte le făcea des. Am anticipat asta, chiar mă întrebam cât îl mai ţine. Decizia este una inexplicabilă.

(n.r.- despre Colţescu şi pariurile) Nu, nu pot să spun ce nu ştiu. Ceea ce ştiu sigur este că a fost un arbitru care, dacă eram la CCA, se lăsa demult de arbitraj. N-are ce căuta. Cu un palmares atât de întunecat, cu atâtea combinaţii, atâtea echipe care, atunci când aveau nevoie, îl puneau pe Colţescu...Bă, mai ai puţin şi ieşi, ieşi, mă, cu fruntea sus.

Nu poţi să dai un aşa penalty, să-ţi baţi joc de echipa aia. Ce argument să ai să fii atât de hotărât?

Dacă eşti de bună-credinţă, du-te şi vezi la VAR. Cu toate că plasamentul este perfect. Opriţi comentariile cu penalty uşor. Nici vorbă de penalty. Punct”, a adăugat Adrian Porumboiu.