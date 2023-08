Sebastian Dobrincu a dat totul din casă! Ce se întâmplă, de fapt, în relația lui cu Ioana Ignat: „M-am certat și cu asta”

In articol:

Sebastian Dobrincu se bucură de succes atât pe plan profesional, cât și pe plan personal. Tânărul antreprenor are o frumoasă relație cu artista Ioana Ignat, alături de care este foarte fericit. Recent, acesta a fost invitat într-un podcast unde a vorbit despre cum se comportă cântăreața cu el, dar și câtă susținere are din partea ei.

Sebastian Dobrincu, susținut la orice pas de iubita lui

Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat se iubesc de câțiva ani și par să fie mai fericiți ca niciodată. Antreprenorul vorbește cât se poate de des despre cum sunt ei în relație și nu se ferește să detalieze cu lux de amănunte. Recent, acesta a vorbit despre susținerea pe care o primește din partea artistei și a menționat că stabilitatea este cheia într-o relație. Se pare însă că această susținere este și reciprocă, astfel că Sebastian este alături de Ioana la orice pas.

Citește și: Cine este Sebastian Dobrincu? Biografie: studii, carieră, iubită. Vezi cum a ajuns milionar

Citeste si: Cum scapi de hemoroizii externi fara operatie: metode de tratament pentru acasa

Citeste si: Cum arăta Bianca Censori înainte să fie „soția” lui Kanye West. Aparițiile sale bizare, criticate intens în prezent| FOTO- stirileprotv.ro

„Dacă nu ai stabilitatea acasă, cum te duci tu și îți faci treaba când… a, stai că m-am certat și cu asta, și bătăi de cap și trebuie să mă întorc acasă să mă certe iar și face urât dacă muncesc mai mult... E, nu doar pentru un antreprenor, cred că pentru o viață fericită, în general, ai nevoie de un partener care să te susțină și să fie reciprocă treaba asta. Nu doar poți să aștepți susținere și tu să dai în schimb… Iubita mea, de exemplu, mă susține în ceea ce fac. E “destul” de înțelegătoare atunci când am mai multă treabă și trebuie să petrec mai mult timp și poate neglijez timpul cu ea”, a mărturisit Sebastian Dobrincu într-un podcast.

Sebastian Dobrincu nu este materialist

Sebastian Dobrincu are o avere destul de mare la cei 25 de ani pe care îi are, însă a muncit din greu pentru a ajunge unde este astăzi. Tânărul a mărturisit că deși are o situație materială foarte bună, nu este o persoană materialistă și nu are neapărat o pasiune pentru lucrurile scumpe.

Citeste si: „Te înțeleg, nu vorbim. Stai puțin, de ce pleci? Voiam să spun că ești o femeie cu experiență, de ce n-ai fost atentă la el.” Dana Roba a răbufnit în cadrul emisiunii lui Mădălin Ionescu- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 31 august 2023. Ce sărbătoare este joi?- stirilekanald.ro

Citeste si: Motivul real pentru care Dana Roba a plecat de la Mădălin Ionescu din emisiune: "Nu ai cum să rănești o femeie"- radioimpuls.ro

Citește și: Sebastian Dobrincu câștiga lunar 4.000 de euro la numai 13 ani. Tânărul milionar nu a avut o copilărie obișnuită: „Îmi puneam ochelari să par mai mare, să nu se prindă”

„Nu sunt un tip materialist și nu spun asta cu mândrie, o spun descriptiv despre mine. Nu mă pasionează, nu sunt atras neapărat de lucruri scumpe. Îmi plac lucrurile frumoase (…) Dacă mor, dacă dau colțu’ mâine, nu știu ce s-ar întâmpla cu fiecare cont, dar la conturile mele principale am oameni care sunt moștenitori, adăugați ca moștenitori acolo unde le-ar reveni lor tot ce e în cont, și informațiile și acces la conturi și tot”, a completat Sebastian.