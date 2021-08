Secretul de care n-a știut nimeni: Maria Chițu a purtat lentile de contact la Survivor! Ce i s-a întâmplat la traseele de apă?

In articol:

Maria Chițu a fost una dintre cele mai bune concurente de la Survivor, însă a mărturisit că a plecat cu un handicap important în competiție, unul de care n-a știut nimeni. Maria a povestit că are probleme cu vederea și că în unele probe a jucat cu lentile de contact.

Maria Chițu: ”Am probleme cu vederea”

Au fost însă și trasee (cum ar fi cel pe apă) în care n-a putut să poarte lentile și din această cauză nu a reușit să obțină rezultatele dorite.

”Ce nu s-a știut despre mine în presă este că tot concursul am avut probleme de vedere, nu puteam de cele mai multe ori să port lentilele de contact pentru că erau multe trasee cu cel puțin o piscină mică cu apă, ceea ce m-a împiedicat să dau 100% din ce puteam. Alt lucru care nu s-a știut este că am avut o problemă cu genunchiul în urma efortului pe trasee și am ales să continui, deși doctorul mi-a spus că oricând pot să mă accidentez foarte grav”, a povestit Maria Chițu pentru dailymagazine.ro.

Citeste si: Maria Chițu, dezvăluiri fără perdea despre noul iubit! „Abia aștept să văd cum va continua relația noastră”

Maria Chițu spune însă că Survivor a fost una dintre cele mai frumoase și intense experiențe din viața ei. Ea a încurajat tinerii care fac sport să se înscrie în această competiție pentru că este un prilej de a te redescoperi pe tine în jungla din Republica Dominicană.

Citeste si: Nu mai puneti leustean la ciorba! Este cea mai frecventa greseala! Medicii trag un semnal de alarma- bzi.ro

Ce spune Maria despre viitorii concurenți de la Survivor?

”Sunt multe motive pentru care aș încuraja tineretul să trăiască experiența Survivor. Unul dintre acestea este pentru că prin această experiență au ocazia de a se autocunoaște mult mai bine în câteva luni cât nu ar reuși să o facă în ani de zile. Este o experiență intensă unde ești pus în situații pe care nu le întâlnești în fiecare zi.

Maria Chițu a avut probleme la traseele cu noroi și apă

Citeste si: Surpriză uriașă! Cu cine s-a afișat Roxana Ghiță pe rețelele de socializare după despărțirea de Andrei Dascălu. Fanilor nu le-a venit să creadă

Alt motiv pentru care tinerii ar câștiga din această experiență este că această aventură te va schimba spre bine: te va face mai puternic psihic, mai înțelept, mai încrezător în forțele proprii, mai dezghețat când vine vorba despre încercările vieții, dar asta depinde de fiecare om în parte cum va alege să îl schimbe această experiență, în bine sau în rău. Încă un motiv ar fi faptul că este o oportunitate unică care ar putea ajunge să fie un început de drum pentru oricine.”, a mai declarat Maria Chițu.