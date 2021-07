Maria Chițu, adevărul despre foștii colegi de la Survivor România! Care este concurentul pe care nu vrea să-l mai vadă vreodată: „Măscărici”

Maria Chițu [Sursa foto: Captură video ] 17:38, iul 19, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Maria Chițu a intrat în semifinala Survivor România, dar nu a reușit să ajungă în finală. Experiența din Republica Dominicană a învățat-o foarte mult și a reușit să-și depășească limitele și fricile.

Maria Chițu: „Până acum nu am spus nimic negativ despre nimeni, dar...”

Deși nu a fost de la începutul competiției, a petrecut o bună perioadă de timă în cursa pentru supraviețuire. A fost suficient cât să-și formeze o părere despre colegii de echipă, dar și despre rivali. Iată cu cine nu-și mai dorește să se întâlnească vreodată.

Fosta Războinică a făcut dezvăluiri inedite la Teo Show. Blondina spune că nu a purtat pică niciunul concurent de la Survivor România, însă, un Faimos a reușit să o facă să nu-și mai dorească să-l întâlnească. Este vorba chiar despre căștigătorul competiției, la adresa căruia nu a avut niciun cuvânt de laudă, ba din contră!

„Mellina: Nu prea am cunoscut-o… Ambitioasa.

Maria Hîngu: Amuzanta.

Sorin: L-am cunoscut intr-un fel in concurs si altfel afara. Mi se pare un om ok.

Andrei: Diplomat, e un baiat diplomat.

Marius: Finut.

Sindy: Smechera.

Zanni: Măscărici. E o persoana care nu are frica de Dumnezeu. Pana acum nu am spus nimic negaitv despre nimeni, dar asa l-as caracteriza pe el.

Nu am tinut ura pe cineva cat sa nu pot sa ies la o cafea. Sunt persoane pe care nu mi-ar face mare placere sa le mai vad, dar as iesi.. Odata ce am iesit pe usa, cu oricare as sta la o vorba sau la o cafea, dar cu Zanni nu as iesi. Daca ar trebui, as iesi cu toata lumea, dar din placerea mea nu”, a declarat Maria Chițu la Teo Show.

Maria Chițu, dezvăluiri inedite din camp: „ O echipă ar trebui să se susțină ”

Tânăra a explicat că avea nevoie o persoană pe care să se poată baza, iar Elena Marin a picat la fix, căci erau singurele femei rămase în competiția Survivor România, iar asta le-a făcut să se apropie.

Andrei și Marius au fost persoanele care au dezamăgit-o cel mai tare, povestește Maria. Ea a explicat că atunci când existau discuții în tabăra lor cei doi, în loc să-și exprime punctul de vedere, tăceau doar pentru a nu isca alte certuri. Mai mult, ea este de părere că ar fi trebuit să fie o echipă mult mai unită și să se ajute mai mult între ei.

„Aveam nevoie de o prietena, nu neaparat de Elena. Oricine ar fi fost insemna foarte mult. Intotdeauna o experienta ca Survivor va fi mai grea pentru o femeie. Noi suntem mai fragile.

Despre faptul ca i-am facut lasi pe baieti, au fost multe momente in care m-am simtit dezmagita pentru ca am tinut mult la ei, mai ales la Marius si la Andrei. Cand am ajuns la Survivor Albert era cel incoltit. Mi s-a parut nedrept ca se spunea despre el ca nu merita.

O echipa ar trebui sa se sustina. Eu nu am vrut sa fac compromisuri ca sa fiu eu bine, am reactionat pe principiile mele. Pur si simplu nu mai reusea sa aduca puncte, dar mi-am dat seama ca era ceva psihic la el. Despre Andrei si Marius, mereu i-am indragit si cand am vazut ca aveau anumite pareri si nu le exprimau de teama sa nu se puna rau cu restul echipei am fost dezamagita. Mi-am dat seama ca este lasitate si mi-as fi dorit de la ei sa intervia, au fost multe certuri la noi in camp”, a mai declarat fosta Războinică la Teo Show.