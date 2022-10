Secretul din spatele fotografiei cu Regina Elisabeta a II-a din casa vrăjitoarei Maria Câmpina! Nimeni nu s-ar fi gândit că ascunde o astfel de poveste

In articol:

Una dintre cele mai cunoscute vrăjitoare din România, Maria Câmpina, supranumită și Regina Magiei Albe și-a deschis porțile palatului în care locuiește și a făcut o serie de dezvăluiri neștiute din viața sa, în cadrul emisiunii online ”Fiță cu Adiță”, difuzată pe canalul de YouTube theXclusive.

Un lucru ce a atras atenția, fără doar și poate, este tabloul cu regretata Regina Elisabeta a II-a, care iese în evidență. Fără ocolișuri, Maria Câmpina a dezvăluit secretul din spatele acestuia.

Care este povestea din spatele tabloului cu Regina Elisabeta a II-a

Nu mai este un secret pentru nimeni că, printre lucrurile prețioase care se află în palatul său, Maria Câmpina are și un tablou imens cu Regina Elisbeta a II-a a Marii Britanii, care s-a stins din viață pe data de 8 septembrie, anul acesta.

În fotografie apare alături de regretata suverană, iar în dreptul fiecăreia este scris numele, respectiv ”Regina Maria Câmpina” și ”Regina Elisabeta”

În nenumărate rânduri a făcut public acest lucru, însă abia acum, vrăjitoarea Maria Câmpina, supranumită și Regina Magiei Albe, a dezvăluit povestea din spatele acestui tablou.

„Până să moară Elisabeta, acum câțiva ani, când am făcut la Romexpo un congres, am avut o chemare, a venit o echipă de reporteri să mă ducă acolo, la Marea Britanie, să fac un interviu. Atunci eu am pregătit un talisman să-i dau lui Elisabeta a II-a și când s-a vestit toată lumea și că acolo și în toată lumea că Regina Magiei Albe (n.red. așa cum i se mai spune Mariei Câmpina), nu a mai vrut să primească talisman de la mine Regina Angliei și mi-a trimis înapoi purtătorul de cuvânt al ei poza mea și poza ei, nu primește Regina talismanul de la dumneavoastră. A refuzat talismanul, de rușine. De atunci mi-a trimis poza mea și poza ei, ca un cadou.”, a declarat Maria Câmpina, în cadrul emisiunii online ”Fiță cu Adiță”, difuzată pe canalul de YouTube theXclusive.