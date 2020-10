Secretul lui Jador! A sărutat-o sau nu pe Carmen de la Sălciua?

”Culiță fiind prietenul meu, nu aș putea să am o relație cu Carmen. În primul rând, din respect pentru el, că nu am cum să am o relație cu fosta lui nevastă... Culiță mi-e prieten, ea mi-e prietenă...”, spunea Jador despre relația pe care o are cu Carmen de la Sălciua...