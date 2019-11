Familia este totul pentru el, dar, când vine vorba de marea lui pasiune, muzica, parcă-parcă se schimbă totul. Iar acesta este și motivul pentru care a luat o decizie precum cea luată, în urmă cu câțiva ani, de Alex Velea cu privire la Smiley.

Mai exact, Alessio simte că, muzical, îi datorează totul unui producător celebru din lumea manelelor, Nek. ”Nek l-a adus din Italia, el îi fac epiesele și i-a asigurat, practic, succesul lui Alessio. Iar Alessio nu poate să nu îi fie nerecunoscător, îl consideră ca pe un al doilea tată al său”, ne-a spus un apropiat de-al manelistului Alessio. Acesta a și fost motivul pentru care, cu ceva timp în urmă, Alessio a făcut, dion recunoștință și respect pentru Nek, un gest care i-a lăsat mască pe mai toți cei care îl cunosc. Mai exact, el și-a tatuat brațul stâng cu un portret al lui Nek, imaginea acestuia dorind să o păstreze cât mai aproape de inimă.

Normal, acesta nu este singurul tatuaj al lui Alessio, celebrul manelist fiind aproape să îl ajungă din urmă pe Alex Velea – cel care îl are tatuat pe Smiley -, iar figurile celor dragi lui fiind și ele imprimate pe corpul său, cântărețul prezentându-le cu mare bucurie celor din jurul său, mai ales că fiecare desen permanent are o poveste dintre cele care i-au marcat viața.

Alessio are patru copii la doar 28 de ani

"La o diferență de 3 ani, cam așa sunt toți cei 4 copii, a apărut cel de-al doilea copil, tot o fetiță. Cu a două a fost mult mai ușor, am fost mai pregătit psihic, mai conștient cu ceea ce trebuie să fac. A apărut și cel de-al treilea copil, a fost băiat, ceea ce mi-am dorit foarte mult. Nu pot să zic că nu mi-am dorit fetele, dar așteptam să vină și un băiat. După ce s-a născut și băiatul, eu sincer nu mi-am mai dorit copii, deja aveam 3 și am vrut să ne oprim, dar s-a întâmplat să rămână pentru a patra oară însărcinată și a mai venit o fetiță. După al 4-lea copil am zis să punem stop aici, am hotărât împreună cu soția. La 28 de ani, am 4 copii și sunt foarte mulțumit de ei, sunt cei mai importanți pentru mine și cea mai mare realizare a mea. Sunt mulțumit din orice punct de vedere! Copiii mă reprezintă pe mine, sunt tot ce am mai scump și frumos în viață asta. Eu cu ei sunt și prieten, și tată, și orice, adică încerc să fiu exact cum și-ar dori un copil. Nu sunt genul care să le impun lucruri, le explic ce este bine și ce este rău! În rest, sunt un tată normal, culmea că eu până să fac 22 de ani nu simțeam să-mi spună tată, nu vroiam să mă strige "tată", nu știu, am avut o chestie, nu eram pregătit să fiu tată, eram prea mic! După un timp am simțit și am realizat că trebuie să mi spună tată. E cel mai frumos sentiment când copilul tău te strigă "tată"!", a dezvăluit Alessio.

Alessio regretă că s-a însurat la vârstă de 16 ani

"Foarte multe regrete nu am. Sincer, dacă m-aș mai naște odată și aș gândi altfel, doar că nu m-aș mai însura la vârstă de 16 ani, dar în privința copiilor nu am regrete. Sunt foarte mulțumit că am copii, iar ei mi-au adus împlinirea sufletească! La 28 de ani să fi tată cred că este o vârstă foarte ok, doar că la mine s-a întâmplat mult mai devreme, față cea mare are 12 ani și dacă ies cu ea pe stradă probabil multă lume spune că este sora mea, nepoata sau altceva, dar nu față mea. La 12 ani este mare, mai are puțîn și se face cât mine. Am copii foarte mari și cu asta chiar mă bucură!", spune Alessio.

Cu toate că nu s-ar mai însura la 16 ani, Alessio recunoaște că este legat foarte tare de soția lui, chiar dacă, legal încă, nu sunt căsătoriți. "Relația cu mama copiilor mei este una foarte bună, nu pot să zic exagerat de bună pentru că mai sunt divergente legate de copii, se mai întâmplă că în orice familie, dar per total sunt bine! Motivul pentru care nu ne-am căsătorit legal este pentru că nu am simțit să o fac încă. Tot timpul în mintea mea a fost să fac nuntă undeva pe la 30 de ani. Acum nu știu dacă neapărat o să urmeze nuntă, dar toate s-au întâmplat așa de repede și de devreme, cu toate că sunt 12 ani de relație, nu sunt doi, trei ani... Plus că un act, sincer, pe mine nu mă schimbă cu nimic și nici pe soție. Mai mult, trebuie să menționez lucrul asta, coincidență a făcut să avem același nume de familie, așa s-a nimerit!", ne-a mai explicat Alessio, manelistul de 28 de ani.