Șefii lui Alexandru, tânărul ucis de Monica Odagiu în Capitală, au chemat ambulanța la muncă, cu o oră înainte de accident! Noi detalii tulburătoare ies la iveală

Detalii noi în cazul accidentului mortal produs de Monica Odagiu în Capitală! Șefii lui Alexandru au chemat ambulanța la locul de muncă, chiar cu o oră înainte de a se stinge din viață în tragedia de pe strada din București.

Reamintim că, mașina condusă de actriță venea dinspre Calea Victoriei și se îndrepta spre Știrbei Vodă, atunci când bărbatul de 33 de ani s-ar fi dezechilibrat și ar fi căzut direct în fața autoturismului Monicăi Odagiu.

Așadar, noile informații din anchetă arată că, tânărul se simțea rău, după ce ar fi consumat alcool la locul de muncă. Ba mai mult, șefii acestuia au chemat chiar o ambulanță la serviciu, însă până când echipajul medical a ajuns, acesta deja plecase, fiind lovit mortal de vedetă la aproximativ o oră distanță, conform Antena 3.

Alexandru s-ar fi confruntat cu dependența de alcool

Tânărul de 33 de ani era cunoscut ca fiind o persoană care se lupta cu dependența de alcool. În urmă cu câțiva ani, Alexandru lucrase în același loc, însă acesta a hotărât să plece peste hotare, pentru un trai mai bun.

Totuși, acesta a revenit în țară și s-a angajat în același loc, respectiv la cazino, în urmă cu aproape o lună. De asemenea, șefii acestuia l-au întrebat la momentul angajării dacă mai are probleme cu alcoolul, acesta răspunzând negativ și explicând că a rezolvat această dependență.

Din nefericire, însă, Alexandru s-a stins din viață pe data de 9 aprilie, în Duminica Floriilor, atunci când a fost lovit mortal de mașina condusă de cunoscuta actriță, Monica Odagiu.

Tânăra a făcut tot posibilul pentru a evita tragedia, însă nu a mai putut face nimic.

Seara, după accident, aceasta și-a adunat toate puterile și a scris un mesaj pe rețelele de socializare.

„Am trăit o experiență tragică, fiind pusă într-o situație în care efectiv nu am mai avut ce să fac decât să privesc neputincioasă cum se stinge un om în fața mea, deși am încercat să evit acest tragic eveniment. Sunt traumatizată pentru că nu îmi ies din minte acele clipe teribile în care acel om s-a stins din viață. Nu doresc nimănui să treacă prin asta. Îmi cer scuze tuturor celor care așteptau o reacție din partea mea, dar vă rog să mă credeți că în acele momente nu am fost în stare”, a transmis Monica Odagiu pe Facebook.