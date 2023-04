Cum putea fi evitată tragedia în care a fost implicată actrița Monica Odagiu?! Gesturile pe care toți șoferii trebuie să le știe | EXCLUSIV

In articol:

Accidentul în care a fost implicată actrița Monica Odagiu a uimit întreaga țară.

Specialiștii în conducere defensivă trag totuși un semnal de alarmă și explică ce trebuie să facă un șofer în astfel de situații, cazurile nefiind unele rare pe șoselele din România.

Duminică, actrița Monica Odagiu a trăit unul dintre cele mai grele momente din viața ei. Vedeta a fost implicată într-un accident rutier, după ce un bărbat s-a aruncat în fața mașinii pe care o conducea și a fost lovit mortal. Pe imaginile surprinse pe camerele de supraveghere se vede cum vedeta trage volan și încearcă să evite tragedia.

Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu Titi Aur, pentru a afla ce trebuie să facă șoferii în astfel de situații și care sunt gesturile care i-ar putea ajuta să evite tragediile de acest gen.

Ce trebuie să facă șoferii dacă li se aruncă un om în fața mașinii

Actrița Monica Odagiu se afla la volan, în București, în momentul în care un bărbat s-a ridicat de pe banca din stația de autobuz și s-a aruncat direct în fața autoturismului, așa cum se vede și pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere. Tânăra a fost testată cu aparatul etilotest rezultatul fiind zero.

Titi Aur ne-a explicat, pe larg, ce trebuie să facă un șofer, în cazul în care o persoană se aruncă din senin în fața mașinii pe care acesta o conduce. Acesta spune că există două lucruri extrem de importante de care șoferii trebuie să țină cont.

"În aceste situații extreme, când un om chiar vrea să se sinucidă sau se aruncă pur și simplu în fața mașinii, nu ai de făcut decât două lucruri. Pe de-o parte, trebuie să fii în limita legii, adică să circuli cu viteza legală, mașina să fie corect întreținută, cu reviziile tehnici la zi. Tu, ca șofer, trebuie să nu fi băut, să nu fi drogat, pentru a nu fi culpă comună în cazul acesta.

În al doilea rând, trebuie să fii cât mai bine pregătit din punct de vedere al stăpânitului mașinii. Adică să mergi la curs, să faci o frânare la limită, să vezi și tu cum trebuie să apeși maxim pe pedala de frână, să înțelegi mașina cât este de eficientă.

Trebuie să știi cât să faci o evitare și să ai curajul să tragi de volan, ca tu, cel de la volan, să fii cât mai corect. Trebuie să faci maxim ce ține de tine, dar nu atunci în timpul accidentului, ci înainte. Trebuie să fii odihnit, să ai o mașină bună și să conduci legal, dar și să fii pregătit să acționezi sau să reacționezi", a precizat Titi Aur, pentru WOWbiz.ro.

Monica și Ana Odagiu, la scurt timp după accidentul de duminică

Ce au indicat rezultatele autopsiei în cazul bărbatului de 33 de ani

Bărbatul în vârstă de 33 de ani, care s-a aruncat în fața mașinii condusă de Monica Odagiu a murit pe loc, iar luni au apărut și primele rezultate ale autopsiei. Medicii sosiții duminică la fața locului au încercat să efectueze manevrele de resuscitare, însă fără succes.

Luni, 10 aprilie 2023, au apărut și rezultatele autopsiei bărbatului, iar după cum au precizat medicii legiști, pe trupul bărbatului a fost descoperit un traumatism cranio-cerebral, leziunile fiind incompatibile cu viața

În prezent, a fost deschis un dosar penal în rem, iar oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii tragediei. În următoarele săptămâni, urmează să iasă și rezultatele toxicologice ale bărbatului decedat, ce vor indica dacă acesta se afla sun influența alcoolului sau a altor substanțe atunci când a sărit în fața mașinii.

Monica Odagiu, prima reacție după accidentul rutier în care a fost implicată

Duminică seara, actrița Monica Odagiu a venit cu o primă reacție după tragedia care s-a petrecut în centrul Capitalei. Vedeta a trăit un șoc în momentul în care bărbatul i-a sărit în fața autoturismului.

"Astăzi am trăit o experiență tragică, fiind pusă într-o situație in care efectiv nu am mai avut ce să fac decât să privesc neputincioasă cum se stinge un om în fața mea, deși am încercat să evit acest tragic eveniment. Sunt traumatizată pentru că nu îmi ies din minte acele clipe teribile în care acel om s-a stins și nu doresc nimănui să treacă prin asta. Îmi cer scuze tuturor celor care așteptau o reacție imediată din partea mea, dar vă rog să mă credeți că în acele momente nu am fost în stare.

Departe de mine gândul de a ascunde vreo chestiune relevantă vizavi de acest tragic eveniment și vreau să subliniez că totul a fost înregistrat pe camerele video, iar cei care se ocupa de caz si au apucat să le verifice apreciază că nu am greșit, reacțiile mele în acele clipe fiind firești și corecte. Primele mele gânduri merg spre o familie care astăzi a pierdut pe cineva iubit.

Din păcate eu nu am putut schimba în niciun fel acest final, deși am făcut tot ceea ce se putea face in acele secunde pentru a evita o tragedie. Vă rog pe toți să mă înțelegeți că în aceste momente am și eu nevoie de liniște ca să pot să trec peste șoc. Vă mulțumesc dacă lăsați legea să-și spună cuvântul", a scris Monica Odagiu pe contul său de Facebook.

