Selly a dat-o-n bară la concertul lui Tyga: ”Zici că m-am bătut cu zece interlopi”. Vloggerul s-a ales cu o rană de toată ”frumusețea”

In articol:

Selly a fost nelipsit de la concertul lui Tyga! Celebrul vlogger a mers să se distreze pe cinste, însă un incident neplăcut i-a dat bătăi de cap. Craioveanul s-a împiedicat în club, a căzut și s-a ales cu o rană de toată ”frumusețea”.

Selly a ținut să le povestească internauților de ce pățanie a avut parte chiar la concertul cunoscutului Tyga. Foarte amuzat de întreaga situație, Selly a povestit, râzând, cum s-a ales cu o rană imensă pe picior, care i-a sângerat minute în șir. Tânărul a dezvăluit că s-a convins, după această întâmplare, că este un ”împiedicat”, cu adevărat.

Citeste si: Așa se fac milioanele, pe sezlong! Selly își ignoră iubita în vacanță, de dragul vizualizărilor! Cum au fost surprinși cei doi la mare

Citeste si: Nu mai puneti leustean la ciorba! Este cea mai frecventa greseala! Medicii trag un semnal de alarma- bzi.ro

Rană Selly [Sursa foto: Instagram]

Selly, despre cum s-a rănit în club, la concertul lui Tyga

”Haideti sa va arat ceva din seria: doar eu as putea fi in stare de asa ceva. Uitati cum m-am taiat la picior, în club. Deci, bai, baiatule, zici ca m-am batut cu zece interlopi. Si uitati-va cata taietura am pe picior. Sa va povestesc cum s-a intamplat. M-am impiedicat in cluga, la Tyga. M-am impiedicat de o boxa, bai fratilor, și nu va ganditi..ca stiu ca o sa incepeti cu d alea: Mama, Selly cat de beat erai...

Citeste si: Selly a cerut ajutorul poliției, după ce un individ necunoscut i-a pus viața în pericol: „Ne asigurăm cu nu mai încearcă nimeni să mă omoare”

Efectiv n-am vazut-o. Era o boxa pusa pe jos si efectiv podeaua era neagra, boxa era neagra. N-am vazut-o. M-am impiedicat asa un pic de ea si nu m-a durut nimic atat de tare, nu mi-am dat seama si dupa aia, doua minute mai tarziu, m-am uitat la piciorul meu si era plin de sange. Am zis vai de capul meu, am stat vreo 15 minute sa stau sa opresc sangerarea. Mi-am dat seama ca eu chiar sunt un impedicat in viata”, a povestit Selly, pe contul lui de Instagram.

Selly[Sursa foto: Instagram]