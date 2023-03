In articol:

În urmă cu câteva zile, celebrul vlogger Selly a împlinit 22 de ani. Până la această vârstă, Selly a reușit să strângă o avere considerabilă atât din Youtube, cât și de pe alte rețele de socializare.

Selly sau Andrei Șelaru a împlinit, în urmă cu câteva zile, vârsta de 22 de ani. Într-un interviu pentru fanatik.ro, Selly a povestit care a fost cea mai frumoasă aniversare a sa, zi în care a primit premiul de un milion de abonați Youtube.

„Cea mai memorabilă zi de naștere a mea a fost la 17 ani, pe care am organizat-o la Nuba cu foarte mulți invitați. Tot atunci am primit și premiul de un milion de abonați direct de la un reprezentant Youtube România și a fost memorabil pentru mine să primesc acel premiu pe scenă. Începea momentul cu 5Gang, creșterea mea accelerată și mă simțeam foarte bine. Făceam 17 ani înconjurat de prieteni, cu o carieră în față și știam deja că voi reuși. Aveam deja un million de abonați.”, a povestit Selly, potrivit fanatik.ro.

Selly a împlinit 22 de ani. Ce avere a strans celebrul vlogger pană la această vârstă [Sursa foto: Facebook]

Ce avere a reușit Selly să strângă până la 22 de ani

La doar 22 de ani, Selly se bucură de un adevărat succes. Tânărul vlogger a reușit să strângă o avere impresionantă din Youtube. Selly are propriul său apartament și un bolid scump cumpărat din banii săi. Iată ce avere are celebrul vlogger Selly!

Întrebat de suma pe care o câștigă, Selly nu s-a ferit să răspundă și a dezvăluit câți bani face din Youtube. Celebrul vlogger a mărturisit că este vorba despre o sumă de 10.000 de euro/lună sau chiar mai mult.

„Variază mult de la lună la lună. Am arătat exact în Academia de Vlogging câți bani se fac pe lună și pe an doar din monetizarea YouTube. Orientativ așa, pot fi sub sau peste 10 mii de euro pe lună, în funcție de vizualizările din luna respectivă și perioada din an”, a explicat Selly, pentru urmăritorii săi de pe Instagram.

sursă: fanatik.ro