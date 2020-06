La doar 19 ani, vloggerul Selly a rămas paralizat timp de o oră, motiv pentru care a ajuns la spital. Tânărul și-a făcut un RMN și a aflat că suferă hernie de disc. Selly a povestit că durerea l-a lovit din senin, atunci când se plimba cu un prieten cu șalupa pe lacul Snagov. El pur și simplu nu s-a mai putut mișca timp de o oră, rămânând pur și simplu paralizat.

Selly a rămas paralizat timp de o oră! M-am speriat că nu o să mai treacă”

”Și stăteam eu în barcă, mâncam ceva, când deodată mi-a trosnit ceva la spate, în zona asta lombară, o durere incredibilă, adică nu pot să vă descriu cât de nasoală era durerea aia și am realizat că am rămas înțepenit, fraților, nu puteam să mă mișc. Efectiv nu mai puteam să mă ridic. Dacă ridicam piciorul durerea era insuportabilă, nu puteam să fac nimic. Și m-am speriat în momentul ăla, am zis: bă, ceva nu e ok. Adică asta nu e așa, o durere de spate oarecare, nu e normal să rămâi paralizat o oră, să nu poți rămâi acolo înțepenit. Eu m-am speriat că nu o să treacă, că o să rămân acolo, nemișcat, pe barcă. Vă jur, nu exagerez cu nimic, eram Statuia Libertății acolo, îmi mai lipsea ceva să țin în mână, nu puteam să mp mișc efectiv”, a povestit Selly pe canalul său de Youtube.

Selly a povestit că după ce a apelat la un prieten fizioterpeut, care i-a făcut o procedură care i-a relaxat temporar mușchii din zona lombară, a ajuns în cele din urmă la spital, acolo unde i s-a efectuat un RMN.

Selly a rămas paralizat timp de o oră! ”E o problemă nasoală”

”Mulți m-ați îmtrebat de ce am fost la spital zilele astea, ați văzut la mine pe story. Nici eu nu știam cu ce afecțiune m-am dus acolo, știam că am o problemă la spate, m-am dus să-mi fac un RMN. Rezutatele RMN-ului au venit și se pare că sufăr de hernie de disc. E o problemă nasoală, dar cu recuperare și făcând treburile care trebuie făcute, nu e o problemă atât de mare”, a explicat Selly.

Faptul că Selly a rămas paralizat și că suferă de hernie de disc ar putea reprezenta o problemă care să-i afecteze destul de mult viața tânărului vlogger. Tânărul duce o viață foarte activă, are un vlog și o emisiune pe Youtube, care îl ține câteva ore pe zi în fața computerului, concerte cu trupa lui, 5Gang, care ar putea reîncepe în curând. De asemenea, el a anuțat că începe să lucreze la o continuare a filmului 5Gang. Unde pui că în acest an, Selly, urmează să dea bacalaureatul și să se înscrie la facultate. Tot în acest an, Selly intenționează să se mute de la Craiova la București.

Selly a rămas paralizat timp de o oră! Cine este Selly?

Selly, pe numele lui real Andrei Șelaru, este cel mai cunoscut vlogger din România iar de curând a ajuns la cifra de 2 milioane de urmăritori pe youtube. Selly, care s-a apucat să se filmeze vorbind despre diferite teme de actualitate pentru tineri în anul 2012. De atunci a crescut de la an la an și ajuns la cifre impresionante pentru orice internaut cu dorințe de afirmare. Succesul său a fost atât de mare, încât anul trecut a ajuns în portofoliul agenției Global Influencers. Se spune despre Selly că a trecut deja de 1 milion de euro la încasările din publicitate.