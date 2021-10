Selly, implicat într-un accident rutier! Influencerul și-a avariat bolidul de lux: „Am bușit-o”

In articol:

Selly este unul dintre cei mai urmăriți și apreciați creatori de conținut din România. Pe rețelele de socializare a strâns o comunitate numeroasă, iar internauții așteaptă mereu cu sufletul la gură ca acesta să posteze ceva noi.

Tânărul este foarte transparent cu urmăritorii săi și mereu îi ține la curent cu tot ceea ce se întâmplă atât pe plan profesional, dar și pe plan personal.

În urmă cu doar câteva ore, Selly a făcut un anunț care i-a speriat puțin pe fanii săi. Acesta le-a dezvăluit internauților că a fost implicat, din nou, într-un accident rutier și trebuie să meargă cu bolidul său de lux iar la service, căci necesită reparații. Vloggerul este dezamăgit de fapta sa și spune că a fost cel mai banal accident din lume! Iată toate detaliile!

Selly: „ Am făcut alt accident cu mașina”

Vloggerul a făcut anunțul în urmă cu câteva momente, chiar pe pagina lui personală de Instagram. Selly a povestit că a fost implicat, din nou, într-un accident rutier, iar bolidul său de lux, în valoare de circa 70.000

de euro a suferit avarii. Astfel, el trebuie să meargă imediat la service și să repare problema. Selly a fost extrem de dezamăgit de incidentul din trafic și a catalogat evenimentul ca fiind cel mai stupid accident din lume.

„Eu uneori sunt prost rău de tot. Am făcut alt accident cu mașina. Mi-am lovit din nou mașina, nu că accident. Cel mai banal, cel mai stupid, cel mai penal accident din lume. E ceva de Stan și Bran, dar am bușit-o'', a spus Selly pe rețelele de socializare.

Proiectul 5GANG a ajuns la final!

Trupa care a spart topurile muzicale și a ajuns rapid la inimile ascultătorilor, s-a destrămat în urmă cu doar câteva săptămâi.

Anunțul a fost făcut de Selly.

„Proiectul 5GANG va lua sfârșit la finalul acestui an. Ultimul concert îl vom avea pe 19 septembrie și ultimul mare proiect al nostru va fi filmul care va ieși în decembrie și pe care sper să îl vedeți cu toții. A fost un proiect senzațional, pe care l-am făcut alături de niște prieteni extraordinari. Pentru noi a fost superb să vă avem alături. A fost superb să știm că am pornit din nimic și am reușit să construim treaba asta. Vă iubim pe toți, sunteți extraordinari și vreau să vă spun că ne vedem la film, în decembrie”, a anuțat Selly pe scenă, la un concert al trupei.