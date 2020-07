In articol:

Selly a trecut examenul de maturitate fără a-și face prea mari probleme. După ce a reușit să termine cu examenele, vloggerul a scos un nou proiect alături de echipa lui, 5GANG. Cei cinci tineri care fac parte din trupă au scos cea mai cool piesă din vara aceasta.

Citeste si: Simona Gherghe, decizie de ultima oră după ce și-a făcut testul pentru Covid-19! “Este decizia noastră...”

Citeste si: Răsturnare de situație! Adevărul despre relația dintre Andreea Bălan și Tiberiu Argint. "Ar fi vorba doar despre o relație de prietenie..."

Citeste si: Motivul pentru care Carmen Brumă se dă cu ruj atunci când iese la alergat! „Nu e un gest de cochetărie feminină...”

Echipa 5GANG a uimit pe toată lumea cu ultima piesă scoastă intitulată COCO. Deși stilul tinerilor era cu totul diferit, de data aceasta, aceștia au optat pentru o melodie mai ritmată, de club, care îți intră în cap de la prima ascultare.

Selly, despre noua melodie scoasă

Piesa COCO a fost scoasă în data de 25 iulie, iar până astăzi, 27 iulie, are peste 1,9 milioane de vizionări. În plus, la momentul actual ocupă primul loc în trending.

Selly a declarat că a muncit foarte mult pentru acest proiect și că este mulțumit de rezultatul final.

„Piesa COCO este cel mai amplu proiect al nostru atât vizual, cât și ca text și sound. Este piesa pentru care am muncit cel mai mult, am făcut cele mai multe variante, am făcut cele mai multe experimente, cele mai multe teste, ca să ne dăm seama care este formula perfectă, care sună cel mai bine. Rezultatul final este o piesă mult mai de club, diferită de sound-ul obișnuit 5GANG și cred că va fi foarte apreciată de cei care ne urmăresc, pentru că îți dă o energie incredibilă, fiind în perfect ton cu vara și cu vremea de afară”,a declarat Selly.