Selly vrea să schimbe mentalitatea tinerilor prin meseriile pe care le încearcă. Ce spune vloggerul desppre experiența sa ca gunoier: ”E păcat că nu se bucură de respect”

De câteva luni, Selly și-a lansat un nou proiect, astfel că fiecare episod pe care-l publică în online îl are în prim plan, dar nu așa cum îl știe toată România.

Alături de o altă vedetă, vloggerul și-a dorit să încerce diverse meserii, pentru a vedea cum s-ar descurca, ce i s-ar potrivi și ce ar putea face dacă, într-o zi, s-ar trezi și nu ar

mai fi celebru.

Selly nu se dă la o partea de la a încerca nicio meserie

Dorian Popa, Theo Rose, Alex Velea, Antonia și multe alte vedete au fost, pe rând, colegi de muncă cu Selly.

În urma experiențelor de tot felul, Selly spune că s-a schimbat mult, a învățat multe lucruri despre care habar nu avea, și-a format o adevărată echipă de producție în spate și nu se oprește aici.

Vedeta își dorește să încerce și alte meserii, pe care speră ca în viitor să le aducă în fața fanilor săi, dar recunoaște că nu mereu îi este ușor.

Mai ales că în unele cazuri are nevoie de aprobări, avize sau calificări, ceea ce l-a făcut de câteva ori până acum să renunțe la unele idei.

„ Am învăţat foarte multe pe parcurs. Încercăm mai multe meserii. Vrem să fim la o unitate militară, am vrea să fim în armată, dar suntem în discuţii. Nu e nimic sigur. Cel mai greu la seria asta este să obţii permisiunea de a face anumite meserii. În general, în anumite meserii ai nevoie de o anumită calificare, de avize, de anumite studii. Nu poţi să faci foarte multe meserii, eşti foarte restricţionat şi e foarte greu. Am încercat la aeroport sau pe avion. Imposibil! E chestie de siguranţă naţională! Nici nu ai voie să filmezi”, a povestit Selly, conform observatorews.ro.

Dacă la unele meserii a renunțat, ei bine, pe altele, nu atât de stricte, nu le-a refuzat, deși nimeni nu ar fi crezut că Selly va putea vreodată să apară public în astfel de ipostaze.

Concret, artistului i-a rămas în minte episodul când, alături de Theo Rose, pentru o zi, a încercat meseria de gunoier, luând pe toată lumea prin surprindere.

Însă, fără rețineri, cei doi s-au descurcat de minune, iar acum, privind în urmă, tânărul spune că nu a fost deloc greu și nici nu este o treabă așa murdară precum se vehiculează.

Tocmai de aceea, speră el, prin seriile meseriilor pe care le face, să învețe tânăra generație să ofere mai mult respect tuturor oamenilor care-și câștigă pâinea în mod cinstit.

Cântărețul spune că nu meseria contează, ci implicarea și faptul că un om alege să muncească, nu să stea pe banii altcuiva ori să facă rău celui de lângă pentru a avea un câștig.

Selly, schimbat total după seria meseriilor pe care le-a încercat. [Sursa foto: Captura video]

De asemenea, el este de părere că cei care fac cele mai grele meserii ori cele despre care se cred a fi murdare ar trebui să se bucure de un mai mare respect din partea tuturor.

„Gunoier fiind, e cu aer curat, decât să stai corporatist. Te plimbi, te ţii de aia, mai vezi mediul înconjurător şi mirosul nu e chiar atât de rău cum te-ai aştepta. Dacă e maşina în mers şi ai ventilaţie şi cu masca aia FP2, cea mai bună e ok. Noi încercăm să rezolvăm stigmatizarea pentru că am ajuns ca, cel puţin în generaţia mea să existe mentalitatea asta că e o ruşine să munceşti, că e mult mai bine să faci combinaţii, că doar fraierii muncesc, mai ales pe genul ăsta de job-uri. Realitatea e că orice muncă e o mândrie să o faci. Orice faci e bine decât să stai şi să nu faci nimic sau să faci rău altora. E mult mai bine să ai o meserie cinstită. Şi e păcat că nu se bucură de respectul de care ar trebui să se bucure mulţi oameni care sunt în câmpul muncii şi fac genul acesta de meserii care par mai murdare sau mai puţin demne de respect. Nu ar trebui să fie aşa! Avem nevoie de oamenii ăştia!”, a mai dezvăluit vloggerul.