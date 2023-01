In articol:

Semifinale Australian Open 2023. Primul turneu de Grand Slam al acestui an se apropie cu pași repezi de momentul în care va desemna următoarea câștigătoare.

Cine sunt cele patru jucătoare ajunse în semifinalele Australian Open 2023

Iată cine sunt cele patru jucătoare care vor juca joi, 26 ianuarie, pentru un loc în finală!

Primul turneu de Grand Slam al acestui an a ajuns în fazele finale. Astfel, cele patru jucătoare ajunse în semifinalele Australian Open 2023 sunt: Elena Rybakina, Victoria Azarenka, Magda Linette și Aryna Sabalenka.

Aryna Sabalenka a disputat deja trei semifinale de Grand Slam în cariera sa, la Wimbledon 2021 și US Open 2021 și 2022, însă nu a ajuns niciodată în finală. În penultimul act de la Melbourne, jucătoarea originară din Belarus o va întâlni pe Magda Linette, care a învins-o tot în două seturi pe Karolina Pliskova, scor 6-3, 7-5, potrivit digisport.ro.

În cealaltă semifinală feminină, programată joi, 26 ianuarie, kazaha Elena Rybakina, campionana en titre de la Wimbledon, o va întâlni pe belarusa Victoria Azarenka, dublă câștigătoare a trofeului Australian Open, edițiile 2012,

2013.

Programul semifinalelor Australian Open| Joi, 26 ianuarie

Elena Rybakina- Victoria Azarenka

Magda Linette- Aryna Sabalenka

Povestea uluitoare a semifinalistei Magda Linette

Semifinalista Magda Linette (30 de ani) s-a calificat pentru prima dată în penultimul act al unui turneu de Grand Slam. Jucătoarea a ratat participarea la Australian Open, acum doi ani, din cauza unei accidentări cumplite. În prezent, tenismena poloneză a reușit să atingă cel mai înalt punct al carierei, semn că determinarea și dorința te pot face să muți munții din loc:

„A fost, sincer, cea mai dureroasă experiență din viața mea! Am avut o intervenție chirurgicală la menisc și nimeni nu îmi putea spune cu adevărat ce se întâmplă. M-am retras din turneu cu o zi înainte de plecarea în Australia. Ascultam cum toată lumea se plângea de izolare, iar eu eram geloasă, pentru că îmi doream foarte mult să mă aflu acolo.

Nu m-am descurcat niciodată bine cu gestionarea eșecurilor până vara trecută. Și când câștigam, mă măcinau micile greșeli pe care le făceam. Am înțeles că nu e bine să iau cu mine acest bagaj emoțional, am început să îmi dau voie să greșesc și să fiu mult mai pozitivă. Desigur, în paralel cu aceste exerciții de ordin mental, am construit și jocul.

Am început să umblu tot mai mult la schimbarea direcției de lovire și la folosirea mingilor cât mai lungi, pentru a incomoda adversarele. A fost o muncă uriașă pe care am dus-o împreună cu echipa mea.”, a declarat Magda Linette despre incidentul petrecut în urmă cu doi ani, potrivit Reuters, scrie playsport.ro.