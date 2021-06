Semifinaliștii Chefi la cuțite 2021. Cine sunt concurenții din semifinala sezonului 9

Jurații Chefi la cuțite, alături de Irina Fodor 23:47, iun 13, 2021 Autor: Loredana Dobre

In articol:

Sezonul

Semifinaliștii Chefi la cuțite 2021 din echipa lui Sorin Bontea

9 Chefi la cuțite 2021 este aproape de final. 10/9 concurenți se luptă în semifinala show-ului culinar de la Antena 1. Trei dintre ei se vor califica în Marea Finală și doar unul va pleca acasă cu trofeul și premiul în valoare de 30.000 de euro.

Echipa lui Sorin Bontea

Rikito Watanabe

Rikito Watanabe în vârstă de 27 de ani locuiește în România de opt ani și se ocupă de un restaurant asiatic la malul Mării Negre. El colaborează cu un fost concurent de la Chefi la cuțite, Shoji Toshihisa, care l-a încurajat să se înscrie în competiție.

Citeste si: Când are loc Marea Finală a sezonului 9 Chefi la Cuțite 2021 și cine are cele mai multe șanse să câștige premiul de 30.000 de euro

Elena Matei

Elena Matei, în vârstă de 22 de ani, și-a descoperit pasiunea pentru gătit atunci când mama sa a fost nevoită să plece la muncă în străinătate, iar ea a rămas singură. De la vârsta de 18 ani profesează ca bucătar la un restaurant din Ploiești și vrea să devină unul dintre cei mai buni chefi din România.

Semifinaliștii Chefi la cuțite 2021 din echipa lui Florin Dumitrescu

Echipa lui Florin Dumitrescu

Cătălin Amaradei

Cătălin Amarandei are 28 de ani și este unul dintre cei mai pricepuți bucătari din sezonul 9 Chefi la cuțite 2021. El s-a dedicat gastronomiei și după ce a făcut cursuri de calificare a ajuns să profeseze în numeroase state.

„Am lucrat în Marea Britanie la un restaurant cu specific franțuzesc, am primit un job ca sous chef la un hotel super mișto. Experiența e super faină, vedeai diferența de mentalitate dintre angajatorul străin și cel român. Nu se compară modul în care înveți gastronomie acolo cu cel de aici.

Citeste si: Polițiștii italieni s-au apropiat de această prostituată. Ce le-a zis tânăra, în limba română: „Am 25 de ani și…”- bzi.ro

Citeste si: Cine sunt câștigătorii din toate sezoanele Chefi la cuțite. Sorin Bontea, juratul cu cele mai multe victorii în palmares

Am realizat că asta vreau să fac, să gătesc, așa că am plecat în Dublin, într-un steakhouse. Am plecat la trei rozete, pe coasta Oceanului, am primit o ofertă. Am semnat apoi un contract cu o familie înstărită din Saint Tropez, să le gătesc. Munca pentru ei era solicitantă, am început în 2016 și lucrez și în prezent”, a dezvăluit Cătălin Amarandei, în audițiile Chefi la cuțite 2021.

Ștefan Borleanu

Ștefan Borleanu, în vârstă de 26 de ani, este cuțitul de aur din echipa lui Florin Dumitrescu, în sezonul 9 Chefi la cuțite. Concurentul este din Vâlcea și locuiește de șapte ani în București, unde profesează ca bucătar. El are aproximativ doi ani de experiență în domeniu, însă este pasionat de gastronomie și nu intenționează să o ia pe alt drum în viață.

Florin Revesz

Florin Revesz, în vârstă de 27 de ani, locuiește în Baia Mare și este de meserie bucătar. El participă la emisiunea culinară Chefi la cuțite 2021 pentru a le demonstra părinților că a făcut alegerea potrivită să lucreze ca bucătar. Familia acestuia a dorit ca el să devină inginer și l-au încurajat în această direcție, însă tânărul nu și-a terminat studiile, pentru că s-a dedicat total bucătăriei.

„Toți cei din familie își doreau să devin un domn respectat în viață, un inginer. Mi-am dat seama că bucătăria este maim ult decât o pasiune, că ar putea să fie un mod de viață și, până la urmă, în paralel cu facultatea de construcții am făcut și bucătărie. Eu sunt sigur că o să ajung un bucătar bun și voi lua și acea licență de inginer ca să pot să o pun în ramă acasă, să o vadă mama și cu tata de fiecare dată când trec pe lângă ea”, a mărturisit concurentul, în audițiile Chefi la cuțite.

Keed

David Ioniță, pe numele de scenă Keed, are 32 de ani și este cunoscut în mediul online pentru trupa Șatra B.E.N.Z din care face parte. Melodiile lor au milioane de vizualizări, deși versurile sunt într-un limbaj colorat și de multe ori sunt obscene. „Am schimbat fața industriei muzicale românești. Fără nicio modestie”, a declarat artistul.

Semifinaliștii Chefi la cuțite 2021 din echipa lui Cătălin Scărlătescu

Echipa lui Cătălin Scărlătescu

Valentina Ioniță

Valentina Ioniță, în vârstă de 38 de ani, se descrie ca fiind un freelancer pasionat de bucătărie și participă la consursul culinar de la Antena 1 pentru a-și testa calitățile de bucătar. Românca are în comun cu juratul Cătălin Scărlătescu numeroasele călătorii pe vapor.

Narcisa Birjaru

Narcisa Birjaru în vârstă de 24 de ani face parte din echipa mov a lui chef Cătălin Scărlătescu, în sezonul 9 Chefi la cuțite 2021. Tânăra este de meserie bucătar și lucrează la un stand up comedy. Ea a povestit în audițiile Chefi la cuțite 2021 că multă lume nu a crezut în talentul său, dar a muncit să dovedească contrariul.

Citeste si: Cum arată iubita lui Alexandru Bădițoaia de la Chefi la cuțite 2021, cuțitul de aur din echipa lui Cătălin Scărlătescu

De altfel, prin participarea sa la show-ul culinar, ea vrea să arate că se pricepe cu adevărat la gătit. „Să fiu aici e cel mai frumos moment din viața, am emoții. Întâlnirea cu chefii e cea mai mare emoție a mea. Sunt superbi”, spunea concurenta.

Alexandru Bădițoaia

Alexandru Bădițoaia în vârstă de 28 de ani este cuțitul de aur din echipa lui Cătălin Scărlătescu. Tânărul participă la emisiunea Chefi la cuțite 2021 pentru a-și îndeplini cel mai mare vis, acela de a avea propriul restaurant. Acesta locuiește în București și este Sous Chef în restaurantul lui Cătălin Scărlătescu.