Sensy, decizie neașteptată! Vrea să părăsească „Bravo, ai stil! Celebrities”: „S-a umplut paharul!”

In articol:

Sensy s-a confruntat în ultima perioadă cu multe critici din partea concurentelor și a juraților. Celelalte concurente susțin că influencerița nu își dă interesul la fel de mult și se bazează pe voturile primite din partea telespectatorilor. În acest sens, Sensy a mărturisit că le-a transmis urmăritorilor ei să nu o voteze, pentru a putea pleca acasă.

În ediția de joi seara, 14 octombrie 2021, jurații i-au spus vedetei că ținuta ei nu este una demnă de acest show.

„Se pare că nu este locul meu aici și cred că ar trebui să plec. Lacune, nu ai stil, cred că deja s-au spus multe. Nu mai e cazul. Cred că e momentul să pun punct, cred că prea am pus virgulă. I-am rugat pe oameni să nu mă mai voteze ca să plec acasă, să ies pe ultimul loc. Decizia de a pleca din emisiune cred că îmi stătea așa pe buze sau în cap de mai mult timp, doar că nu am avut curajul, așa cum a avut Carmen, să o spun public. Ei bine, acum s-a umplut paharul și trebuie să știi când să te retragi. Am simțit că este momentul să mă duc acasă. Când o chestie îți face rău nu ai cum să faci față. Eu nu am o problemă că sunt pe ultimul loc sau că nu am steluțe, dar deja comentariile pe lângă acest subiect mă depășesc total și prefer să tac și să mă retrag pentru că așa e mai bine și pentru mine și pentru reputația mea. Mi se contestă munca mea de pe online care nu are nicio legătură cu acest show și nu are nicio legătură cu stilul, cu hainele”, a dezvăluit Sensy.

Ruxi „Opulență” susține că Sensy nu își mai dă interesul în cadrul competiției și se bazează pe voturile oamenilor de acasă.

Citeste si: "Are cancer!" Laurențiu Reghecampf rupe tăcerea! Din cauza asta nu vrut să intervină până acum în scandalul divorțului!- bzi.ro

„În ultimul timp pare că nu îi mai pasă. Mie asta îmi dă impresia, că vine și că nu îi mai pasă. Cumva se bazează pe public să o voteze. Nu e nimic personal. Mi se pare că nu îți dai interesul, mi se pare că ținuta asta nu e de podium, de venit să defilezi pe Bravo, ai stil!”, i-a spus Ruxi.

Sensy vrea să părăsească competiția „Bravo, ai stil! Celebrities” [Sursa foto: Captura Video]

Cine este Sensy, concurentă în sezonul 7 „Bravo ai stil! Celebrities”

Sensy este o prezență concentrată în mediul online, în ciuda criticilor pe care le primește în competiție. Influencerița este foarte cunoscută ep Instagram și Tik Tok, acolo unde postează zilnic videoclipuri. Într-un interviu, ea a mărturisit că lucrează mereu să devină cea mai bună versiune a sa.

Citeste si: Mădălina Pamfile de la „Bravo, ai stil! Celebrities” are planuri mari de viitor! „Sunt însărcinată cu un proiect nou”

„Cred că am cam multe valori morale în viață, poate unele dintre ele m-au împiedicat să ajung mai sus decât sunt acum, nu suport falisitate, răzbunarea și trădarea. (…) Cred în oameni și în schimbare, câteodată mă dezamăgesc așteptările pe care mi le fac despre anumiți oameni, sunt uneori superficială și nu-mi place să pierd timpul cu ceva ce nu-mi face plăcere, iar dacă vorbim de estetică, consider că am îmbunătățit cum am putut acest lucru și îmi place să cred că pot deveni cea mai bună versiune a mea”, spunea influencerița, pentru Elle.ro.