Sensy se pregătește intens pentru venirea pe lume a fiului ei. Este nerăbdătoare să-și strângă bebelușul în brațe: „Mă duc la ecografie la două săptămâni”

In articol:

Sensy este însărcinată în luna a șasea, iar în scurt timp își va ține copilul în brațe. Aceasta se pregătește intensiv de următoarea perioadă din viața ei. Vedeta a început să aranjeze camera în care va sta băiețelul ei și a făcut și primele cumpărături pentru el.

Cum se pregătește Sensy pentru venirea pe lume a micuțului ei

Sensy este însărcinată în luna a șasea și mai are doar puțin până când își va întâlni bebelușul. Vedeta și soțul ei vor deveni părinții unui băiețel în mai puțin de trei luni și sunt în culmea fericirii. Aceasta a povestit în cadrul unei emisiuni că au început deja renovările pentru camera celui mic. Sensy a început să achiziționeze și cele necesare pentru copil și a dat startul cumpărăturilor cu un pătuț fix.

Citește și: Sensy, revoltată la maxim, după ce a văzut ce mesaj a primit din partea unei fane, legat de sarcină. Ce a înfuriat-o pe vedetă: „Nu are dreptul nimeni să îmi spună”

Citeste si: Marius Budăi a demisionat din funcția de ministru al Muncii! Anunțul a fost făcut de Marcel Ciolacu: „E un gest de onoare”- kanald.ro

Citeste si: GALERIE FOTO| Cum arată Eva, avocata corporatistă care își caută soț pe TikTok. Oferă o recompensă substanțială- stirileprotv.ro

„Sunt foarte multe prietene de-ale mele. Nu știu cum ne-am nimerit toate cu băieți și ele au toate pus la punct. M-a apucat panica săptămâna trecută și am început să renovăm, am schimbat geamurile, am pus mai noi. Am ales mobila, momentan ne gândim la cărucior, ne gândim așa la culoare. Eu zic o culoare, el zice asta. E un muștar așa, eu aș merge pe crem. a spus Sensy în cadrul unei emisiuni TV.

Sensy merge des la controale

Sensy este foarte precaută când vine vorba de sănătatea copilului ei. Chiar dacă se simte bine și sarcina decurge normal, vedeta merge o dată la două săptămâni la ecografie pentru a-l vedea pe micuț.

Citește și: Sensy, imagini emoționante pe internet. Cum s-a fotografiat viitoarea mămică?

„La început da, chiar uit câteodată în ce săptămâna sunt. Sunt foarte activă și nu mă mai gândesc. Mă duc la ecografie la două săptămâni. I-am pus și muzică. S-au schimbat dimensiunile de sus până jos. Am plecat cu o ținută la un festival și nu mai încap în ciocate, am mers la mall și am cumpărat adidași cu o mărime mai mare. De atunci îi port zilnic că nu mai încap în altceva”, a mai spus Sensy.