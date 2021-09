Șerban Copoț, despre drama care i-a marcat adolescența: "Frate-miu cu taică-miu au fost pe nava arestată..."

In articol:

Șerban Copoț este unul dintre cei mai îndrăgiți moderatori tv din România. El a făcut parte în trecut din formația pop "Animal X", însă a dorit o schimbare majoră, așa că s-a îndreptat către televiziune.

Invitat în cadrul unui podcast găzduit de Dragoș Mușat și Cosmin Natanticu, prezentatorul și-a deschis sufletul în fața celor de acasă și a povestit despre viața lui, dar și despre una dintre cele mai grele perioade prin care a trecut în adolescență, când tatăl și fratele lui au rămas captivi pe o navă arestată.

Șerban Copoț, despre drama care l-a făcut să-și schimbe cariera

Șerban Copoț a încercat să facă mai multe lucruri care îl pasionau, până să rămână în televiziune.

Vedeta a terminat inițial Liceul Militar de Marină și voia să devină marinar, la fel ca tatăl și frații lui, însă o întâmplare dramatică i-a lăsat un gust amar și a renunțat la acest vis când a văzut cum stă, de fapt, situația: "Tata și doi dintre frați erau marinari. Pentru că vânduseră flota, am văzut ce s-a întâmplat din punct de vedere financiar, iar pentru familia mea a fost un colaps abisal.

Au fost niște momente de groază. Ei erau angajați la flota română, navele aveau datorii foarte mari și erau arestate prin diverse porturi. Frate-miu cu taică-miu au fost pe nava arestată, cu tot cu echipajul, care nu avea nicio treabă. Și ei au stat șapte luni de zile în raza portului și au trăit din mila Bisericii Catolice din India. Noi (n.r. membrii familiei) nu aveam contact cu ei, cum e acum, și a fost foarte greu.", a declarat Șerban Copoț, în cadrul podcastului amintit.

Șerban Copoț: "Soția are, de fapt, patru copii!"

Șerban Copot și soția lui, Roxana, formează un cuplu de peste un deceniu și sunt căsătoriți de 6 ani. Cei doi sunt părinții a doi băieți și o fetiță, însuși prezentatorul provenind dintr-o familie numeroasă, cu 4 frați.

Chiar dacă bărbatul a dezvăluit că se implică în creșterea celor mici și se ocupă atent de educația lor, Șerban recunoaște că, uneori, soția lui simte că ar avea patru copii, în loc de trei: "Mie (n.r. copiii) mi-au schimbat viața radical (…). Sunt mult mai rapid la schimbat, te înveți cu manevre. Ea (n.r. soția) are, de fapt, patru copii. La primul dintre ei, nu am avut nimic din ce nu am putut să fac. Eu am fost primul care i-a făcut băiță. Noi i-am crescut singuri, fără bone, fără bunici. Asta ne-am dorit, ne-am asumat.", a spus Șerban Copoț, în cadrul aceluiași podcast.