Serena Williams pune racheta în cui după US Open. Ilie Năstase reacționează: "Cred că nu mai putea fizic" | EXCLUSIV

Serena Williams le-a mărturisit celor de la Vogue că vrea să renunțe la sportul de performanță pentru a se dedica familiei. Jurnaliștii WOWbiz au obținut primele declarații ale lui Ilie Năstase în legătură cu retragerea care va lăsa un mare gol în tenisul mondial.

Serena Williams: „Retragerea e ca un subiect tabu”

De 23 de ori câștigătoare de Grand Slam, Williams a recunoscut că a avut sentimente amestecate în privința următorului capitol din viața ei și că nici nu i-a plăcut să folosească cuvântul „retragere”, ci mai degrabă „evoluție”. Americanca, în vârstă de 40 de ani, a câștigat primul meci după 14 luni la Open-ul Canadei, luni. Pentru ea urmează Western & Southern Open săptămâna viitoare, cu ținta principală US Open, care ar putea fi ultimul turneu în cariera ei, cel cu care va încerca să egaleze recordul de Grand Slam-uri al lui Margaret Court, 24.

„Am fost reticentă în a recunoaște față de mine sau altcineva că trebuie să merg mai departe. Alexis, soțul meu, și cu mine abia că am discutat despre asta; este ca un subiect tabu. Nu pot avea această conversație nici măcar cu mama și tata. De parcă n-ar fi real până când n-o spui cu voce tare.(...) Din păcate nu am fost pregătită să câștig Wimbledon anul acesta. Nu știu dacă voi fi pregătită să câștig în New York. Dar voi încerca. Și drumul către turneu va fi distractiv. Știu că fanii au visat că voi egala recordul lui Margaret în Londra, după care să-l dobor în New York, după care să spun „Ne mai vedem!” la ceremonia de decernare a trofeului. Înțeleg asta. Este o fantezie frumoasă. Dar nu caut un moment final, ceremonial, pe teren. Sunt groaznică la despărțiri. Cea mai rea din lume”, a spus Serena Williams deschis în editorialul său din revista Vogue.

Ilie Năstase: „Eu nu cred că e numai familia. Cred că nu mai putea fizic, după mine”

Serena Williams și-a început cariera profesionistă în 1995, la 14 ani, și, de atunci, a devenit una dintre cele mai bune jucătoare din istoria tenisului, cu 73 de titluri WTA, patru medalii olimpice de aur și 319 săptămâni petrecute pe locul I mondial. Deși a jucat puțin în ultimul an de zile, aceasta a fost a doua cea mai bine plătită sportivă din lume în 2021, mulțumită contractelor de sponsorizare.

Ilie Năstase, care știe foarte bine ce înseamnă să scrii istorie în tenis, fiind primul număr 1 mondial în circuitul masculin, spune că este momentul potrivit ca Williams să se retragă, mai ales că uzura este foarte mare odată cu înaintarea în vârstă.

„La femei nu prea s-a ajuns la 40 de ani, din ce știu eu, pentru jucătoarele de top. Dacă acum a decis ea să se retragă, trebuie să-i respectăm decizia. Eu nu cred că e numai familia. Cred că nu mai putea fizic, după mine. Am văzut-o și la meciuri...nu mai făcea față. Lovituri avea, dar nu mai ajungea la mingi. E de înțeles. A jucat mai mult decât celelalte. Ea juca 5-6 meciuri pe săptămână, pentru că le câștiga, celelalte se odihneau. Eu cred că-i foarte greu să egaleze recordul lui Margaret Court de Grand Slam-uri. Poate depinde și de tabloul pe care-l are. Nu văd un nume favorit. Cred că va fi cam deschis turneul. Ați văzut ce s-a întâmplat la Washington. Unii abandonează înainte de US Open din cauza umidității, îți ia din putere”, le-a spus Ilie Năstase jurnaliștilor WOWbiz.