Serghei Mizil, detalii neștiute despre relația dintre sora sa și Nicu Ceaușescu: ”A stat cu mine în casă 15 ani”. Cum erau văzuți, la acea vreme, Nicolae și Elena Ceaușescu

Serghei Mizil a fost prezent în emisiunea moderată de Mihai Ghiță, ”În Oglindă”, unde a făcut dezvăluiri în premieră despre viața lui personală. Acesta a oferit detalii neștiute până acum despre relația dintre sora sa și Nicu Ceaușescu, fiul lui Nicolae și al Elenei Ceaușescu. Serghei Mizil a povestit pe larg și despre cel care a fost conducătorul României, dar și despre fiul acestuia cu care a legat o bună prietenie.

” Am fost familie cu Nicu Ceaușescu, a stat cu mine în casă vreo 15 ani. Am stat împreună. A avut o relație cu sora mea și stătea cu noi. Și la mare și la munte. Stătea cu noi, bine mergea și la el acasă...cu familia Ceaușescu nu am avut nicio amintire cu cei doi, cu Nicolae și cu Elena Ceaușescu. Singurul care a stat cu noi, un om deosebit, a fost Ilie Ceaușescu, fratele lui Nicolae Ceaușescu, care era un om de o simplitate, un om extraordinar. Elena mi-a zis odată că oamenii ca mine nu au ce căuta în societate și am zis că eu pot să rămân afară oricând. Acum, dacă stau mai bine să mă gândesc, avea dreptate.

Un om ca mine, ce am făcut eu, acum dacă făcea orice băiat, îl ducea la pârnaie. Multe rele, făceam ce un om normal nu făcea. Ea a avut chestia asta...ea la început a vrut să ne crească pe noi, nu rău, că dacă te uiți la copiii ei sunt toți cu carte adevărată. A vrut să ne crească pe toți așa mai cu orientări spre ce voiau ei, cu mine nu s-a legat nimic și m-a lăsat în pace. Ei nu mi-au făcut nimic. E aiurea să nu-i faci nimic unuia care a făcut ce am făcut eu. Normal, când a vrut să-l ducă pe Nicu spre politică, au vrut să ne separare. Eu am înțeles și ne-au și separat”, a dezvăluit Serghei Mizil, în emisiunea lui Mihai Ghiță.

Serghei Mizil, despre Nicolae și Elena Ceaușescu

Serghei Mizil este de părere că Nicolae și Elena Ceaușescu au fost niște oameni care au ținut enorm la țara noastră. De altfel, acesta susține că ce a făcut Nicolae Ceaușescu pentru România, n-o să mai facă nimeni.

” Au fost niște oameni foarte simpli, a ținut enorm de mult la țara asta, părerea mea. Ce a făcut, n-o să mai facă nimeni, mă refer la construcții, la tot, la industrie...și ideea care ne-o inocula că suntem o țară puternică, că suntem pe tot globul, că suntem tari. Așa ca părinte, a avut o perioadă foarte legată de copii. Ea, din punctul meu de vedere, a fost mai...a încercat să îndepărteze pe toată lumea din jurul lui, al lui Nicu”, a mai spus Serghei Mizil.

