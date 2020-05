In articol:

Serghei Mizil este praf în afaceri, investind fără succes, de-a lungul timpului, în mai multe restaurante. În 2016, Ziua de Constanța realiza un reportaj la restaurantul 2 Vagabonzi din Constanța, localul lui Serghei Mizil, după cum a fost descris., a arătat sursa citată. ( vezi cum l-a apărat Serghei Mizil pe Ciprian Marica

Din păcate, restaurantul s-a închis după aproape doi ani. New Byblos SRL a bifat pierderi totale de aproximativ 300.000 de lei în 2016 și 2017, iar în 2018 a raportat cifră de afaceri 0, semn că restaurnatul nu a mai funcționat. „Serghei Niculescu Mizil mai apare în Casa Funghi SRL (radiată), FOSS Industry Prod Impex SRL (radiată), Glob Channel Radiotelevision SRL, La Cena Sagitarium SRL şi în Stil Prodim SRL (radiată).”, a mai relatat Ziua de Constanța despre alte firme ale lui Mizil.

Singura care mai funcționează în prezent este La Cena Sagitarium SRL, prin care își derulează activitatea două restaurante din București ale lui Serghei. Conform ultimelor rezultate de la Ministerul de Finanțe, valabile pe 2018, firma a bifat o pierdere de 35.815 lei. Restaurantele au adus profit între 2012 și 2017, dar câștigurile nete totale au fost de doar aproximativ 22.000 de lei. În schimb, datoriile firmei erau, la finalul lui 2018, de 383.930 lei.

Serghei a decis să investească în imobiliare după ce a văzut că restaurantele nu sunt profitabile. Presa a relatat că Mizil a construit un bloc cu parter și patru etaje, în zona de nord a Capitalei. Suma investită de acesta și de soția lui în acest bloc a fost în jur de 700.000 euro. “Am vrut sa investesc intr-o afacere stabila si transparenta. Cu restaurantele ai multa bataie de cap, e greu sa gasesti personal bun in ziua de astazi. Nu mai vor oamenii sa munceasca. Am facut totul prin banca, apartamentele s-au vandut foarte repede. Mai sunt cateva de lux, cu terasa. Am incredere in business-ul asta si merg mai departe” , a declarat Serghei Mizil.