Serghei Mizil, povești savuroase pe care nu le-a mai spus niciodată: "Când am ajuns acasă, mă aștepta mare scandal" | EXCLUSIV

Viața lui Serghei Mizil e demnă de un roman. Are o poveste impresionantă, zeci de întâmplări din tinerețea petrecută alături de Nicu Ceaușescu și multe altele din vremurile de acum.

Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu Serghei Mizil în cadrul campaniei Povești neștiute ale vedetelor, iar el ne-a dezvăluit, cu mult umor, o întâmplare inedită, dar și plină de scandal.

Serghei Mizil, povești neștiute despre cum a intrat în conflict cu soția

Vedeta ne-a vorbit despre un moment de Revelion, când a decis să meargă la restaurant, în loc să plece în străinătate așa cum se planificase deja. Soția vedetei era acasă, cu bagajele făcute, alături de nevestele prietenilor cu care trebuiau să plece de Sărbători.

Serghei și soții lor s-au lăsat însă așteptați până când a decolat avionul. Nici măcar femeie de la aeroport care l-a sunat pe Serghei să-l anunțe că pierde avionul nu l-a convins să se întoarcă și așa s-a întâmplat că

s-a anulat deplasarea, iar ce a fost acasă... a fost prăpăd.

"De un Revelion, trebuie să plecăm în străinătate și eu am plecat la restaurant cu niște prieteni și toate nevestele noastre ne așteptau pregătite, cu bagajele făcute.

M-au sunat de la aeroport că domnul Mizil unde sunteți. Păi unde era să fiu eu eram la restaurant. Mă anunță de la aeroport că dacă nu vin avionul pleacă și îl pierd. Eu le-am zis că nu mă duc, eram la restaurant.

Când am ajuns acasă, mare scandal că erau toate nevestele pregătite, făcuseră bagajele, se pregătiseră își luaseră hainele și eu noi nu mai mergeam. Le-am zis atunci că gata, nu se mai pleacă. A căzut deplasarea", a mărturisit Serghei Mizil, pentru WOWbiz.ro.

Serghei Mizil are o tradiție aparte de Crăciun

Vedeta recunoaște că nu îi place să primească sau să facă cadouri. Are gusturile lui și este conștient că fiecare om își știe cel mai bine preferințele personale așa că atunci când vine vorba de cadouri, Serghei preferă să procedeze într-un mod atipic.

"Eu am un obicei! Nu primesc cadouri și nu dau cadouri. Eu la copiii mei, la nevastă și la toată lumea le dau bani să își ia fiecare ce vrea și eu îmi iau ceva pentru mine.

Am gusturile mele știu eu clar ce vreau. Dacă îmi ia ceva și nu îmi place ce fac? Am parfumuri foarte dulci, fiecare are fixul lui așa că mai bine primesc bani fiecare și își exact ce vrea și ce îi place, nu e mai corect așa?!", a mai precizat el, pentru WOWnews.ro.

