Conform datelor furnizate de Kantar Media, Kanal D a fost lider de piata, atat la nivelul intregii tari, cat si in randul populatiei de la orase.

Episodul de aseara al serialului “Dragoste si secrete” a fost urmarit de o medie de peste 1.2 milioane (1.261.000) de telespectatori din intreaga tara, in fiecare minut de difuzare.

Joi, 30 iulie, in intervalul 20:00 – 23:00, Kanal D a fost lider de audienta pe doua segmente de public, inregistrand 7,2% rating si 20,1% cota de piata, pe targetul National, si 6,7% rating si 18,7% cota de piata, pe targetul All Urban.

Minutul de maxima audienta, atins la 21:47, a adunat in fata micilor ecrane, la Kanal D, peste 1.6 milioane (1.631.000) de fani ai serialului “Dragoste si secrete”. In ceea ce priveste targetul Comercial, Kanal D si-a mentinut pozitia in topul televiziunilor, clasandu-se pe locul doi, cu 4,4% rating si 17,5% cota de piata.