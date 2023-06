Sese și Giovana au spus ce se întâmplă cu fetița lor, la scurt timp după naștere: "Am avut tot felul de momente". Proaspăta mămică a trecut printr-un amalgam de emoții

In articol:

Sese și Giovana trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor. După ce s-au căsătorit în cadrul reality-show-ului moderat de Simona Gherghe, acum cei doi foști concurenți au reușit să își vadă visul cu ochii, acela de a-și întemeia o familie și a deveni părinți.

Tânăra a adus pe lume, în urmă cu câteva zile, o fetiță perfect sănătoasă, care a luat nota 9 la naștere.

Giovana și Sese, primele declarații în calitate de părinți. Cum a decurs nașterea și cum se simte fetița lor, la câteva zile de când a venit pe lume

Giovana și Sese sunt în culmea fericirii, de când au devenit părinți. Acum cei doi pot spune că sunt cu adevărat împliniți, după ce și-au întemeiat familia la care au visat dintotdeauna. Într-o intervenție recentă în direct, în cadrul unei emisiuni TV, tinerii au dezvăluit că întâlnirea cu fetița lor a fost de-a dreptul emoționantă. Proaspăta mămică a povestit că nașterea a decurs bine, însă nu a fost tocmai ușoară, iar micuța Selina a primit nota 9 din partea medicilor.

Atât Giovana, cât și Sese sunt foarte norocoși, căci fiica lor este, după cum ei înșiși mărturisesc, un copil foarte cuminte: "Mă simt bine. Nașterea a fost și ușoară și grea, am trecut printr-un amalgam de emoții, am avut tot felul de momente, a fost bine. Am născut natural. A avut 3,130 kg și a luat nota 9 pentru că nu a plâns. Nici acum nu prea plânge, e foarte cuminte. Sese mă ajută! Mereu este lângă mine și o să fie în continuare", a declarat Giovana, în cadrul unei emisiuni TV.

Giovana și Sese [Sursa foto: Instagram]

Sese nu a putut asista la naștere

Deși recunoaște că și-ar fi dorit să fie alături de soția lui în cel mai frumos moment din viața lor, Sese nu a putut asista la naștere. Emoțiile au fost cu atât mai mari, căci tânărul a așteptat cu sufletul la gură vești despre Giovana și fiica lor.

Totuși, nu a stat cu mâinile în sân și a făcut o mulțime de pregătiri acasă, pentru ca cele două să aibă parte de o primire spectaculoasă, după externare: "Nu s-a putut să asist la naștere, doar la privat poți asista la naștere, dar mai bine că nu am participat, că mă vedea ca pe un dușman acolo. Eu am rămas acasă și am pregătit camera pentru fete", a dezvăluit Sese, în cadrul aceleiași emisiuni TV.

Sese, alături de fetița lui [Sursa foto: Instagram]