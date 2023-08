Shakira, dezvăluiri dureroase despre trădarea lui Gerard Pique! ”Am fost înșelată, în timp ce tata era la Terapie Intensivă! Mă părăsea!”

In articol:

Shakira a fost trădată de Gerard Pique în momente foarte dificile pentru ea, atunci când tatăl său, omul pe care se baza dintotdeauna, se afla la Terapie Intensivă și se zbătea între viață și moarte.

” Nu a fost dificil numai pentru mine, ci și pentru copiii mei. Incredibil de dificil”

Shakira și Gerard Pique au format un cuplu timp de 12 ani. Cei doi nu au fost căsătoriți legal, însă, din relația lor, a rezultat doi copiii frumoși, Sasha și Milan, lumina ochilor celor doi. Din păcate, iubirea nu a fost una cu happy-end, ca în filmele americane siropoase, ci, dimpotrivă, despărțirea a venit brusc, dureros, cu trădări și minciuni... Tot ce s-a întâmplat a afectat-o enorm pe artista din Columbia, care, fără să se ascundă după degete, a recunoscut, la vremea respectivă, că ruptura i-a produs foarte multă suferință.

„Este foarte greu să vorbesc despre asta, mai ales că este prima dată. Am tăcut și am încercat să procesez totul. Nu a fost dificil numai pentru mine, ci și pentru copiii mei. Incredibil de dificil. Am paparazzi în fața casei mele 24/7. Și nu există loc unde să mă pot ascunde de ei, decât în propria mea casă. Nu putem face o plimbare în parc ca o familie normală sau să mergem să luăm înghețată sau să facem vreo activitate fără să ne urmărească. Deci e greu” , a declarat Shakira într-un interviu pentru elle.com.

Citește și: Shakira s-a îndrăgostit de un celebru actor de telenovele cu 17 ani mai în vârstă decât ea. ”A făcut-o să creadă!” Nimeni nu se aștepta la o relație cu Osvaldo Rios

Shakira o cunoaștea pe amanta lui Gerard Pique de multă vreme, dar nu bănuia nimic!

După ani de zile de iubire, Shakira a fost trădată cu Clara Chia Marti, o tânără cu 20 de ani mai mică decât artista, care până nu de mult era angajată la Kosmos, compania lui Gerard Pique.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric

Citeste si: STENOGRAME. Loredana a aruncat pe geam valiza cu trupul Alinei, după ce a comis crima. Ce i-a scris iubitului victimei- stirileprotv.ro

Shakira o cunoaștea pe Clara Chia încă din perioada în care era salariata starului Barcelonei, însă nu bănuia vreodată că s-ar fi putut întâmpla ceva între bărbatul său și Clara Chia. Mai mult, ziariștii spanioli dezvăluiau că, la vremea respectivă, cântăreața se amuza pe seama fetei, chiar îi dăduse și o poreclă… "mosquita muerta" (n.r. musca moartă), fiindcă o considera o fire foarte retrasă, inofensivă, care nu obișnuia să vorbească foarte mult sau să iasă în evidență, lucru care nu s-a schimbat nici după ce a devenit vedetă în Spania.

Shakira a spus cum l-a cunoscut pe Pique! ”Avea 23 de ani, cu 10 ani mai tânăr decât mine. Jucător de fotbal, chipeș, cu o reputație de playboy... Era un copil sălbatic la acea vreme”

Clara Chia Marti îi spune rivalei sale, Shakira, ”vrăjitoarea”, după ce artista a poreclit-o ”muscă moartă!”

Pe de altă parte, aflată acum pe val, nici Clara Chia nu se lasă mai prejos. Presa relatează că iubita starului barcelonez se amuză și ea pe seama artistei din Columbia, pe care încearcă să o umilească împreună cu prietenele sale. Conform The News, Clara Chia se leagă în special de diferența de vârstă și spune despre Shakira (46 de ani) că este o… ”babă!”

Clara mai răsucește cuțitul în rană și, recent, i-a mai pus Shakirei două porecle, "vrăjitoarea" sau "menopauza", totul pentru a accentua faptul că sud-americanca este cu 22 de ani mai în vârstă decât ea!!!

Citeste si: „A fost sigur că voi muri, a fost distrus, dar s-a rugat pentru mine. Când am ieșit din comă a venit la spital.” Ce a declarat Dana Roba despre Beni, bărbatul cu care a fost surprinsă pe străzile din Timișoara- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Crima de la Mangalia. De ce ar fi fost ucisă Alina Ciobanu, tânăra de 18 ani? Dan Antonescu, criminolog: ”Este foarte posibil ca cele două să și-l fi disputat pe acel iubit”- stirilekanald.ro

Citeste si: Când începe Programul ”Litoralul pentru Toți” 2023? Cât vor costa cazările- radioimpuls.ro

” Bărbatul pe care l-am iubit cel mai mult toată viața mea mă părăsea”

Despărțirea de Pique a fost foarte grea pentru Shakira, mai ales că tot ce făcea iubitul ei se întâmpla în momentul în care a se afla cu tatăl ei la Terapie Intensivă, în urma unui accident.

„Tatăl meu a fost alături de mine peste tot, inclusiv când familia mea se destrăma. A venit la Barcelona pentru a mă consola, după ce a aflat că sunt cuprinsă de tristețe din cauza separării mele. Când se afla la prima slujbă religioasă pentru Milan (n.r. – unul dintre fiii ei), s-a rănit grav într-un accident. Au venit toate în același timp. Căminul meu se destrăma.

Am aflat din presă că am fost înșelată, în timp ce tata era la Terapie Intensivă. Bărbatul pe care l-am iubit cel mai mult toată viața mea, tatăl meu, mă părăsea când aveam cea mai mare nevoie de el. Nu puteam vorbi cu el, pentru a-i cere sfaturile de care aveam atât de multă nevoie”, a dezvăluit Shakira, notează sport.es.