Shakira, disperată! După despărțirea de Gerard Pique, nu mai scapă de un star de la Hollywood! "L-a implorat pe Tom Cruise să nu mai flirteze cu ea!"

Cine se aștepta la o asemenea pasiune? Tom Cruise pare îndrăgostit lulea de Shakira, femeia care a devenit disponibilă odată cu despărțirea ei de Gerard Pique.

Shakira (46 de ani) și Tom Cruise (60 de ani) au fost văzuți prima dată unul lângă celălalt la Marele Premiu de Formula 1 de la Miami, cursă câștigată de olandezul Max Verstappen (25 de ani), pilotul de la Red Bull Racing.

Artista columbiană și actorul au urmărit împreună evenimentul, motiv pentru toate publicațiile străine să publice zvonuri conform cărora între cei doi s-ar putea înfiripa o idilă. Mai mult decât atât, conform presei britanice, Tom Cruise ar fi extrem de interesat de o relație cu Shakira și chiar a avut, în ultima perioadă, gesturi care să îi dea artistei de înțeles ce intenții are cu adevărat! Din păcate, sentimentul nu e unul reciproc, căci sud-americanca este inflexibilă, fără chef de a răspunde afirmativ oricărei forme de iubire.

Shakira și Tom Cruise [Sursa foto: Profimedia]

Shakira nu vrea să fie cu Tom Cruise! ”Să o lase în pace”

”The Mirror” susține că Tom Cruise i-ar fi făcut avansuri fostei iubite a lui Gerard Pique, ba chiar i-a trimis și flori columbienei, însă ”demersurile lui galante” nu au avut deloc rezultatul sperat.

O sursă din anturajul Shakirei le-a dezvăluit jurnaliștilor englezi că, deși între cei doi există o chimie, artista nu-și dorește absolut deloc o relație cu celebrul actor, pe care "l-a implorat să nu mai flirteze cu ea". Sub titlul, „Shakira se roagă de el să o lase în pace”, The Mirror susține că vedeta muzicii mondiale i-ar fi spus, menționând sursa citată, că ea nu vrea o relație în acest moment, ci intenția sa este aceea de a se concentra pe creșterea celor doi copii, Sasha și Milan, cu care s-a mutat la Miami.

Shakira și Gerard Pique [Sursa foto: Instagram ]

Shakira, disperată! După despărțirea de Gerard Pique vrea să își vindece rănile! ”Fiecare are un proces propriu prin care își ține sub control durerea, stresul ori anxietatea”

Tom Cruise are trei căsătorii la activ, Shakira este de un an separată de Gerard Pique, iar apropiații focoasei blondine spun că poate a venit vremea ca ea să își ia viața de la capăt. Din păcate, rănile sale din suflet nu sunt vindecate.

”Cred că fiecare dintre noi are un proces propriu prin care își ține sub control durerea, stresul ori anxietatea. Toți trecem prin lucruri de genul ăsta în viață. În cazul meu, însă, să scriu muzică este ca și cum aș merge la psihiatru, doar că mai ieftin. Mă ajută să-mi procesez emoțiile, să le dau sens și să fiu bine. Cred că e cel mai bun tratament, alături de iubirea familiei mele și a copiilor, care pur și simplu mă susțin.(...) În cele mai dificile momente din viața mea, așa cum sunt cele pe care le trăiesc acum, muzica m-a ajutat să mă ridic.”, a mărturisit artista la un an de la despărțirea de Gerard Pique.