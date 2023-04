Shakira, distrusă total! A primit cea mai urâtă lovitură de la Gerard Pique! Tatăl lui a dat-o afară din casa din Barcelona! I-a dat termen să o elibereze în 30 de zile

In articol:

Războiul dintre Shakira și Gerard Pique este departe de a se încheia. Dacă artista din Columbia a punctat în fața fostului star de la Barcelona prin melodiile scose în ultima perioadă, toate cu săgeți îndreptate către bărbatul pe care l-a iubit timp de 12 ani și amanta lui Clara Chia Marti, ei bine, fotbalistul revine încet, încet, cu lovituri sub centură.

Tatăl lui Gerard Pique a dat-o afară pe Shakira din casa din Barcelona, și nu doar pe ea, ci și pe fratele și tatăl său

În primă fază, Gerard Pique a preferat să se afișeze cu Clara Chia, apoi, a decis să o ceară și de soție, lucru pe care nu l-a făcut niciodată cu Shakira, în condițiile în care are împreună cu vedeta muzicii mondiale doi băieți.

Acum, Pique i-a aplicat cea mai urâtă lovitură, prin constrângerea Shakirei de a lua decizia de a pleca din casa din Barcelona și a pleca alături de copii, de fratele și de tatăl său în Miami, unde și-a cumpărat un adevărat conac, în valoare de șase milioane de dolari.

Fostul jucător al Barcei a reușit să facă acest lucru prin intermediul tatălui său. Potrivit jurnaliștilor spanioli, imobilul respectiv se află în proprietatea unei firme, pe numele ei BCM TWO & TWO SL, care, în mod surprinzător, îl are drept administrator pe… Joan Pique, părintele lui Gerard.

Shakira [Sursa foto: Instagram]

Casa lui Pique și a Shakire a fost vândută de tatăl fostului fotbalist! Artista a primit înștiințarea de a părăsi imbolul în 30 de zile!

Jurnaliștii spanioli susțin că vila Shakirei și a lui Gerard Pique a fost vândută de această firmă către altcineva, iar, conform acordului făcut între cele două părți, actualii locatari, adică artista și familia ei, trebuie să o părăsească până

la data de 30 aprilie. Mai mult, cântăreața a fost și înștiințată cu privire la acest aspect printr-o notificare scrisă, primită pe 13 martie, la scurt timp după ce ea s-a întors în Barcelona după ce a participat, la New York, la emisiunea „Tonight Show”, găzduită de Jimmy Fallon.

În acea notificare, titrează ziarele din Spania, se menționează și faptul că, dacă va depăși acel termen de 30 aprilie, Shakira va fi nevoită să achite anumite despăgubiri, conform contractului. Din acest motiv, Shakira nu a mai așteptat apropierea datei respective și a părăsit deja reședința din Esplugues, deținută de firma administrată de tatăl lui Gerard Pique din septembrie 2022, cu aproape o lună înaintea termenului stabilit. Cu siguranță, cu un gust amar, căci, știe clar că în spatele acestei decizii ar fi stat, de fapt, bărbatul pe care l-a iubit.

Gerard Pique [Sursa foto: Instagram]

Gerard Pique, lovitură de grație pentru Shakira! ”Sunt fericit cu Clara Chia!”

Shakira și Gerard Pique au confirmat în noiembrie 2022 că ar fi semnat un acord legat de custodia copiilor, după o negociere prelungită care a durat mai mult de 12 ore și care l-a afectat pe fostul star al gazonului, dovadă…a plecat plângând de la întrevedere. Ca parte a acordului, Pique va putea petrece vacanța cu băieții săi, Sasha (8 ani) și Milan (10 ani).

”Avem o responsabilitate, noi, cei care suntem părinți, să ne protejăm copiii. Fiecare e responsabil pentru deciziile lui. Simt că nu trebuie să mai vorbesc despre acest subiect. Vreau doar să fie bine copiii mei. Am avut mereu o relație apropiată cu băieții mei. Eu încerc să iau cele mai bune decizii pentru mine și copiii mei”, a vorbit Gerard Pique pentru radio RAC, apoi a pus punctul pe „I”, cu direcție către fosta iubită. ”Sunt bine, sunt fericit”, a completat fostul star al Barcelonei, care, spun jurnaliștii, și-a cerut deja iubita în căsătorie.

Gerard Pique și Clara Chia [Sursa foto: Instagram]