Shakira riscă 8 ani de închisoare și plata unei amenzi de 24 de milioane de euro în dosarul de fraudă fiscală. Cum se apără cântăreața: „Sunt acuzații false”

In articol:

Shakira trăiește una dintre cele mai complicate perioade din viața ei pe toate planurile. Cântăreața duce lupte grele pe mai multe fronturi, fiind nevoită să facă față, vrând nevrând, presiunilor care vin din toate părțile. Despărțirea de fostul soț nu este decât una dintre problemele cu care se confruntă cântăreața în aceste momente, pe lângă cele cu justiția.

Artista este acuzată de fraudă fiscală, riscând pedeapsa de 8 ani de închisoare și amendă de 24 de milioane de euro. Acum, la distanță de câteva luni de la apariția în presă a primelor informații referitoare la acuzațiile care i se aduc, artista a făcut primele mărturisiri despre situația nefericită în care se află, explicând cum s-a ajuns, de fapt, la aceste acuzații.

Shakira nu mai are parte de liniște de câteva luni bune. Pe lângă suferința pe care o trăiește din cauza faptului că soțul ei iubește o altă femeie, vedeta de talie internațională se luptă cu justiția în dosarul de fraudă fiscală, fiind acuzată că, în perioada 2012-2014, nu a plătit taxele la stat în valoare de 14,5 milioane de euro.

Citeste si: Ce să pui în portofel pentru a avea noroc. Ce spun specialiștii?- kfetele.ro

Citeste si: Scandalul „Visarion Alexa” ia amploare după o nouă acuzație de agresiune din partea altei enoriașe. Ce a pățit aceasta- bzi.ro

Shakira, prima declarație despre problemele cu justiția

Shakira a povestit în cadrul unui interviu că în dosarul de fraudă fiscală nu există nici măcar un sâmbure de adevăr, fiind acuzată pe nedrept. Vedeta a menționat că tot timpul a fost corectă și transparentă, dezvăluind ulterior că sistemul spaniol are obișnuinta să facă astfel de acuzații la adresa diferitelor celebrități și

nu numai, doar pentru a avea câștiguri financiare.

„Pentru că trebuie să lupt pentru ceea ce cred; pentru că acestea sunt acuzații false. În primul rând, nu am petrecut deloc 183 de zile pe an la acel moment. Eram ocupată să-mi îndeplinesc angajamentele profesionale din întreaga lume. În al doilea rând, am plătit tot ce au susținut că datoram, chiar înainte de a depune un proces. Deci, de astăzi, le datorez zero. Și, în cele din urmă, am fost sfătuită de una dintre cele mai mari patru firme de specialitate fiscală din lume, PricewaterhouseCoopers, așa că am fost încrezătoare că fac lucrurile corect și transparent încă din prima zi. Cu toate acestea, chiar și fără dovezi care să susțină aceste afirmații fictive, așa cum fac de obicei, ei au recurs la o campanie de presă salace pentru a încerca să influențeze oamenii și să exercite presiuni în mass-media împreună cu amenințarea cu deteriorarea reputației pentru a constrânge acordurile de reglementare. Este bine cunoscut faptul că autoritățile fiscale spaniole fac acest lucru adesea nu numai cu celebrități ca mine (sau [Cristiano] Ronaldo, Neymar, [Xabi] Alonso și mulți alții), ci se întâmplă și pe nedrept contribuabilului obișnuit. Este doar stilul lor. Dar sunt încrezătoare că am suficiente dovezi pentru a-mi susține cazul și că dreptatea va prevala în favoarea mea”, a declarat aceasta în cadrul interviului, conform Elle.