Shakira, prima reacție oficială după despărțirea de Pique. Artista este răpusă de durere: „Cel mai întunecat moment din viața mea”

Shakira și Pique au pus capăt unei relații de 12 ani, după ce fotbalistul și-a regăsit fericirea în brațele unei alte femei multe mai tinere decât artista. La circa trei luni de la anunțul divorțului, cântăreața de talie internațională a avut prima reacție cu privire la acest scandal.

Se pare că lucrurile nu sunt deloc roz pentru ea, mărturisind că traversează una dintre cele mai dificile perioade din viața ei.

Shakira a oferit primul interviu despre schimbările radicale prin care trece în această perioadă în plan personal. Fără să se ascundă după degete, artista a recunoscut că divorțul i-a adus foarte multă suferință și că acum se luptă din răsputeri să iasă din această situație foarte dureroasă atât pentru ea, cât și pentru copiii ei. A mărturisit tot ceea ce are pe suflet legat de despărțirea controversată de fostul soț, îndrăgostit acum de o tânără de 23 de ani.

Shakira, primul interviu oficial după despărțirea de Pique

Shakira a recunoscut că simte că traversează cea mai dificilă perioadă din viața ei de până acum. Fostul său soț, Pique, a ales să se consoleze în brațele unei alte femei și să pună stop căsniciei de mai bine de un deceniu cu artista.

În ciuda faptului că au doi copii, pe Milan, de 9 ani, și pe Sasha, de 7 ani, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate în viață.

„Este foarte greu să vorbesc despre asta, mai ales că este prima dată. Am tăcut și am încercat să procesez totul. Nu a fost dificil numai pentru mine, ci și pentru copiii mei. Incredibil de dificil. Am paparazzi în fața casei mele 24/7. Și nu există loc unde să mă pot ascunde de ei, decât în ​​propria mea casă. Nu putem face o plimbare în parc ca o familie normală sau să mergem să luăm înghețată sau să facem vreo activitate fără să ne urmărească. Deci e greu.”, spune Shakira într-un interviu pentru elle.com.

Citeste si: Shakira și Pique s-au despărțit în urmă cu trei ani, de fapt! Cei doi au avut o înțelegere atunci când au decis să o ia pe drumuri separate

Copiii Shakirei, profund afectați de divorțul părinților lor

Shakira este conștientă că divorțul se răsfrânge inclusiv asupra copiilor, care suferă de pe urma plecării tatălui lor de lângă ei. Artista a mai declarat că se află la pământ din punct de vedere emoțional din cauza problemelor în plan personal, dar și din cauza problemelor de sănătate pe care le-a avut tatăl său în ultima vreme. Copiii ei sunt, de asemenea, foarte afectați și se luptă pentru a le oferi din nou confortul sufletesc pe care îl aveau înainte de separarea părinților lor.

„Este foarte supărător pentru doi copii care încearcă să proceseze separarea părinților lor. Și, uneori, am impresia că totul este un vis urât și că mă voi trezi la un moment dat. Dar nu, este real. Și ceea ce este, de asemenea, real este dezamăgirea de a vedea că relația cu tatăl copiilor mei s-a transformat în ceva vulgarizat și ieftinit de mass-media. Și toate acestea în timp ce tatăl meu a fost la terapie intensivă, iar eu am luptat pe diferite fronturi. După cum am spus, acesta este probabil cel mai întunecat moment din viața mea.”, a mai spus celebra artistă potrivit aceleiași surse menționate anterior.

De asemenea, Shakira a menționat că această situație a adus cu sine mai multe probleme, nu doar de pe cele de ordin sufletesc. Artista se simte agasată e paparazzi care stau permanent cu ochii pe ea și pe copiii ei, fiind conștientă că această situație le mărește suferința.

„Ei merită o viață normală. Este doar un circ total și toată lumea speculează despre toate aceste aspecte ale vieții noastre și, mai ales, ale copiilor noștri, iar multe dintre ele nici măcar nu sunt adevărate. Indiferent de cum s-au terminat lucrurile sau de ceea ce Gerard și cu mine simțim unul față de celălalt ca foști parteneri, el este tatăl copiilor mei. Avem o treabă de făcut pentru acești doi băieți incredibili și am încredere că ne vom da seama ce este cel mai bine pentru viitorul lor, pentru propriile lor vise în viață și care este o soluție corectă pentru toți cei implicați. Și sper și aș aprecia dacă ni s-ar oferi spațiul necesar pentru a face acest lucru în mod privat.”, a mai declarat vedeta.