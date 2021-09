Shurubel, infectat cu noul coronavirus! Cum se simte colegul Adelei Popescu: „Ultimele zile...”

In articol:

Adela Popescu a fost infectată recent cu noul coronavirus. Celebra prezentatoare tv a luat o pauză de la aparițiile tv pentru a se putea pune din nou pe picioare. În aceeași situație se află și colegul de platou al vedetei, Shurubel. Tânărul se află în autoizolare și a dezvăluit că în ultimele zile s-a simțit din ce în ce mai rău.

El a mărturisit că transpiră, are nasul înfundat și nu mai are gust și miros.

„Transpir. Am nasul înfundat. Ultimele zile am transpirat 11 tricouri. Nu am gust, dar nici miros. Ieri am mâncat o ceapă întreagă și nu am simțit gustul. Am vrut să văd dacă lăcrimez, dar nu s-a întâmplat nimic”, a dezvăluit Shurubel.

Bogdan Ciudoiu, Adela Popescu și Shurubel [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Lavinia Pârva, prima reacție despre divorț: „Le cam fac pe toate”- bzi.ro

Adela Popescu, noi detalii despre starea ei de sănătate

Revenirea Adelei Popesu pe micile ecrane a fost urmată de o veste total neașteptată. Mama a trei copii a aflat că este infectată cu noul coronavirus, iar simptomele specifice n-au întârziat să apară.

Citeste si: Cum are grijă Radu Vâlcan de Adela Popescu, după ce aceasta a fost confirmată cu COVID-19

Vedeta a făcut noi dezvăluiri despre starea ei de sănătate și cum reușește să îi ferească pe băieți din a lua contact cu virusul. În aceste zile dificile, soțul celebrei prezentatoare tv, Radu Vâlcan, este un adevărat ajutor.

„Sunt zile și zile. Este foarte ciudat cum se desfășoară toată povestea asta.

Am avut primele zile foarte grele, foarte grele, apoi lucrurile au început să se remedieze[...]. Trebuie să stau în continuare cu mască în casă pentru că încercăm să-l protejăm pe micuț, el deocamdată nu are niciun simptom. Noi stăm cu mască, iar eu când îl alăptez stau cu mască, doar când sunt afară în curte o dau jos[..]. Băieții au rămas de mai mult timp la bunici, ei sunt protejați acolo, sunt negativi.

Ei se bucură că o iubesc tare mult pe mamaie, în fiecare zi mă sună și mă întreabă dacă mai pot rămâne acolo....” Citește mai multe AICI.