„Și în genunchi am rugat-o să stea" Sorin de la „Casa Iubirii" aruncă bomba! Care a fost, de fapt, adevăratul motiv pentru care Nicoleta și-a făcut bagajele și a plecat. Asta i-a făcut să pună punct relației

Nicoleta și Sorin, foștii concurenți din cadrul emisiunii „Casa Iubirii”, sezonul 1, și-au șocat fanii de pe rețelele de socializare, asta după ce în urmă cu doar câteva săptămâni, au anunțat că povestea lor de dragoste s-a sfârșit.

În ciuda faptului că până în acel moment cei doi nu au dat de înțeleles că ar întâmpina probleme în cuplu, au decis că este momentul să se despartă și să meargă pe drumuri separate.Vestea i-a luat prin surprindere pe admiratorii cuplului, mai ales că nimeni nu se aștepta la o astfel de decizie radicală din partea lor.

Adevăratul motiv pentru care Sorin și Nicoleta au ales să pună capăt relației [Sursa foto: Instagram]

Sorin a vorbit deschis despre despărțirea de Nicoleta

Nicoleta și Sorin s-au cunoscut în cadrul emisiunii matrimoniale „Casa Iubirii”, difuzate pe Kanal D și moderată de către Andreea Mantea. Deși părea că între cei doi lucrurile merg ca pe roate și sunt mai îndrăgostiți ca niciodată, se pare că nu era nici pe departe așa. Mai mult, foștii concurenți au fost întotdeauna transparenți în legătura cu povestea lor de dragoste, motiv pentru care și-au ținut fanii la curent cu tot ceea ce se întâmplă în viața lor.

Au anunțat în cadrul unui live postat pe TikTok că se despart, iar de atunci și până în prezent, au făcut o serie de declarații cu privire la motivul despărțirii. Recent, Sorin a ales să vorbească despre cât de mult se schimbase partenera lui de viață, dar și despre cum au ajuns să ia această decizie radicală.

Fostul concurent a mărturisit că a rugat-o pe Nicoleta să rămână alături de el și nu a renunțat cu ușurință la relație, tocmai de aceea este deranjat de atitudinea anumitor oameni din mediul online. Bărbatul a mai spus că trece printr-o perioadă dificilă a vieții sale și îi este foarte greu atunci când este judecat de unii admiratori de pe rețelele de socializare.

„Eu am rugat-o să stea. Și în genunchi am rugat-o să stea, ok? Așa că, încetați. Pe mine mă dor chestiile astea pentru că eu mi-am dorit să fie ok și dacă nu a fost, nu știți voi ce simt eu sau cum sunt pe dinăuntru.(...)”, a mărturisit Sorin în cadrul unui videoclip postat pe TikTok.

Motivul real al despărțirii celor doi concurenți

Sorin este extrem de afectat de despărțire. Se pare că Nicoleta nu a reușit să se acomodeze în locuința lor din Satu Mare, orașul natal al lui Sorin, acolo unde s-au mutat după încheierea emisiunii. Mai mult decât atât, fostul concurent a mărturisit că acesta este motivul real al despărțirii lor, în ciuda faptului că el și-a exprimat de la început dorința de a locui în orașul său natal.

Din nefericire, fosta lui parteneră de viață nu s-a putut acomoda acolo, motiv pentru care era tot timpul supărată și stresată. Totodată, Sorin a mărturisit că între ei nu au existat și alte probleme, legate de părinți sau alte persoane din exterior, însă aceasta a fost alegerea lor.

„Eu am spus de la bun început că vreau să stau acolo și că asta este ce-mi doresc. Îmi pare rău că ea nu s-a acomodat, asta este toată problema. Dacă vreți să mai știti altceva, știți. Dacă nu, nu. Asta este tot, eu nu vrea să-mi las munca și toate lucrurile acestea, nu este vorba despre părinți, nu este vorba despre absolut nimeni. Și ea( n.r. Nicoleta) nu s-a acomodat și a stat supărată foarte mult și nu am putut să o fac să se simtă mai bine, să fie mai ok. Dacă ea a stat supărată, m-am supărat și eu și nu a fost bine între noi. Asta a fost tot! Ultima lună a fost pentru mine stres, acum este pentru mine stres, nu am zis că un an de zile a fost stres.”, a mai spyus Sorin pe rețelele de socializare.